09 октября 2025 в 14:25

Рахмон раскрыл, какие документы подписали Россия и Таджикистан

Рахмон: Россия и Таджикистан заключили договоры по развитию трудовой миграции

Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Россия и Таджикистан подписали документы, направленные на развитие сферы трудовой миграции, сообщил президент республики Эмомали Рахмон. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, соглашения стали итогом переговоров на высшем уровне в столице страны Душанбе.

По итогам переговоров подписали солидный пакет двусторонних документов по важным сферам сотрудничества. В частности, были подписаны документы по вопросам трудовой миграции, которые укрепляют правовую основу развития взаимодействия в данном направлении, — сказал Рахмон.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что Россия и Таджикистан заключили межправительственное соглашение о медицинском освидетельствовании трудовых мигрантов. Документ предусматривает организацию специального пункта для обязательного обследования граждан республики на территории медицинского учреждения в Душанбе перед их въездом в РФ для работы.

Прежде президент России Владимир Путин в ходе встречи с Рахмоном подчеркнул значимость российской военной базы для стабильности в регионе. Он констатировал постоянный диалог между странами по данному направлению и подтвердил намерение развивать партнерство в оборонной сфере.

