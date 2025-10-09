Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 12:05

Путин: военная база России в Таджикистане имеет решающее значение

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Военная база России в Таджикистане играет ключевую роль в обеспечении региональной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером республики Эмомали Рахмоном. Глава государства отметил постоянное взаимодействие между сторонами по данному вопросу и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества в военной сфере, передает пресс-служба Кремля.

Наша военная база, которую мы с вами создали в свое время, она все-таки развивается, она является одним из значимых элементов безопасности в регионе. Знаю, что вы тоже в контакте постоянно с нашими военными, контролируете ситуацию, помогаете нашим военным там для того, чтобы они жили в нормальных условиях, — говорится в заявлении.

Ранее Путин и Рахмон подписали совместную декларацию о развитии стратегического партнерства после двусторонних переговоров. Данный документ устанавливает перспективные векторы для дальнейшего укрепления межгосударственного сотрудничества.

Кроме того, президент России сообщил о превысившем 17% росте товарооборота с Таджикистаном в ходе переговоров с Рахмоном. Российский лидер положительно оценил экономические показатели и подчеркнул важность сохранения сложившейся позитивной динамики.

