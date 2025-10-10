Лидеры Содружества Независимых Государств приняли решение по «СНГ плюс»

Лидеры стран Содружества Независимых Государств утвердили создание формата «СНГ плюс» на саммите в Душанбе, говорится на сайте организации. Данное решение было принято в рамках заседания глав государств на высшем уровне.

Помимо этого, участники встречи подписали ряд деклараций и концепций, касающихся вопросов безопасности, противодействия террористической деятельности и развития военного сотрудничества. Весь пакет документов был официально опубликован по итогам саммита.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ заявил о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при Содружестве. Глава российского государства подчеркнул, что данное решение нацелено на усиление координации между двумя объединениями.

Кроме того, российский лидер на заседании Совета глав государств СНГ заявил о необходимости перехода от импортозамещения к достижению лидирующих позиций в производственной сфере. Глава государства подчеркнул особую значимость данной задачи для всех стран Содружества.