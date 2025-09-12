Школьников опоили газировкой и привели к педофилу: юный сутенер на свободе

В Южной Африке школьник стал сутенером для педофила, приведя ему домой группу накачанных наркотиками детей. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

Угостил газировкой

Инцидент произошел в городе Йоханнесбурге 1 сентября. Все жертвы — мальчики начальной школы в возрасте от 10 до 13 лет, пишет Daily Mail.

«Предварительные отчеты указывают на то, что зачинщиком инцидента стал ученик седьмого класса, который, предположительно, украл бутылку прохладительного напитка из местного магазина», — рассказал СМИ представитель департамента образования Стив Мабона.

Затем утверждается, что 16-летний ученик подсыпал в напиток наркотик и дал выпить его семерым ученикам. Все они впали в наркотический трип и не осознавали, что с ними происходит.



Угрожал пистолетом

Все это подросток делал по заданию местного 31-летнего педофила. Именно к нему школьник привел младшеклассников.

Насильник вооружился пистолетом и начал угрожать детям убийством в случае, если они не будут выполнять его указания. В итоге все ребята перенесли сексуальное надругательство.

«Взрослый преступник был арестован после того, как об этом сообщил родитель одного из мальчиков, и полиция расследует дополнительные подробности этого инцидента», — сказал Стив Мабона.

Подростка не арестовали

Мабона сообщил, что школа отстранила от занятий ученика седьмого класса, обвиняемого в организации массовых изнасилований. 17 сентября ему предстоит дисциплинарное слушание.

Департамент образования и полиция ЮАР подтвердили, что подросток не был арестован за участие в преступлениях.

«После консультаций с Национальным полицейским управлением он был освобожден из-под стражи до проведения дальнейшего расследования с участием судебно-социальных работников полиции. Мы не будем разглашать подробности этого дела», — сообщили в полиции.

Для оказания помощи детям была привлечена клиника Teddy Bear, которая оказывает поддержку детям, подвергшимся сексуальному насилию.

Daily Mail отмечает, что в Южной Африке наблюдается огромный кризис изнасилования детей. Согласно парламентскому отчету, в период с 2018 по 2024 год в полицию было подано 106 000 заявлений об изнасиловании детей.

Более трети всех преступлений против детей в стране связаны с изнасилованиями. Группа поддержки Solidarity Helping Hand заявила в ежегодном отчете, что в Южной Африке ежедневно регистрируется около 60 случаев изнасилования детей, но, по оценкам, 88% из них остаются незарегистрированными.

