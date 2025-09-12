Насиловали после коронации: вскрыт гнойник известного конкурса красоты

Вышла в свет книга о грязной стороне конкурса «Мисс Франция». Ее автор, заместитель бывшего президента комиссии конкурса Юбер Герен, рассказал, что десятки женщин прошли через изнасилование, чтобы стать участницами этого мероприятия. NEWS.ru рассказывает, что известно о скандале.

Изнасиловали после победы

Анонсируя свою книгу, Юбер Герен рассказал, что работал над ней с 2020 года. В эфире канала RTL он рассказывал, что для публикации он собрал десятки случаев, когда против участниц конкурса применяли насилие.

«Мы сталкиваемся с конкуренцией, которая подавляет, подавляет молодых девушек. Мы говорим обо всех видах агрессии: от прикосновений руками к ягодицам до сексуального насилия, то есть если говорить конкретно, принудительной фелляции, изнасилования, ощупывания груди на групповом фото и так далее», — говорил Герен.

В эфире программы W9 он обвинил в замалчивании проблемы членов организации «Мисс Франция», включая некоторых руководителей высшего звена, все еще занимающих свои должности.

По оценке Герена, порядка 10% конкурсанток стали жертвами той или иной формы сексуального насилия. Одна из анонимных собеседниц Герена рассказала, что была изнасилована через несколько часов после коронации на конкурсе. Другая девушка рассказала, что после победы ее заставляли заниматься оральным сексом.

Преступления, о которых говорится в книге, по словам автора, были совершены в промежуток с 1981 по 2010 год.

Сильви Телье Фото: Stefanie Rex/dpa/Global Look Press

Все это выдумки?

Одна из победительниц конкурса Сильви Телье и бывший генеральный директор «Мисс Франция» заверяет, что никогда не слышала о подобных случаях сексуального насилия в организации.

«Если бы за 15 лет руководства „Мисс Франция“ мне сообщили о домогательствах и сексуальных нападениях, первым делом я бы призвала их подать жалобу. Написание подобной книги без фактов, без дат — это полная чушь. Так правосудие не вершится. Справедливость вершится не в книге, а в суде», — заявила Телье.

Победительница конкурса «Мисс Франция» 2002 года Камиль Серф утверждает, что ее никогда не приглашали на интервью для этой книги: «Я никогда не разговаривала с Юбером Гереном; все, что он обо мне говорит, ложно и полностью выдумано», — заявила она.

«Неприемлемо и осуждаемо»

В заявлении, опубликованном в Instagram (деятельность запрещена в РФ), президент компании «Мисс Франция» Фредерик Жильбер заявил, что «принял к сведению обвинения, изложенные в книге».

«Мы не можем судить о достоверности этих обвинений, которые, по словам автора, относятся к периоду до поглощения компании „Мисс Франция“ компанией Endemol, а затем группой Banijay», — продолжил он.

«Тем не менее если эти факты будут доказаны, они затронут вопросы, которые глубоко волнуют всех нас: безопасность, достоинство и уважение каждой женщины», — добавляет Фредерик Жильбер.

Читайте также:

Насиловал друг, но на трусах сперма отца: странное дело расследуют 8 лет

Возбуждался, когда убивал: маньяк за три дня вырезал три семьи в деревне

Звезда с душком: певец D4vd теряет контракты из-за трупа в своей Tesla

В мэрии нашли педофила: чиновник платил женщинам за изнасилование детей