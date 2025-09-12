Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 19:23

Российских борцов задержали в аэропорту Загреба перед чемпионатом мира

Денис Царгуш Денис Царгуш Фото: Владимир Баранов/РИА Новости

Российским борцам мешают принять участие в чемпионате мира в Хорватии из-за якобы проблем с визами, передает Telegram-канал Sport Baza. Старшего тренера сборной России по вольной борьбе Дениса Царгуша и еще троих спортсменов уже несколько часов удерживают на таможне в аэропорте Загреба.

Помимо тренера в страну не могут попасть Заурбек Сидаков, Абдулла Курбанов и Ахмед Усманов. Все борцы получили визы в последний момент, отмечают инсайдеры. Проблемы с документами возникли даже у тех, кого пустили в страну: хорватские полицейские нагрянули к спортсменам для проверки прямо в отель.

Чемпионат стартует 13 сентября. Через несколько часов спортсменам необходимо посетить общее собрание. Всего от России должны были выступить десять борцов.

Ранее стало известно, что бывший украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков, ныне выступающий за сборную Болгарии, пропустит чемпионат мира 2025 года. Причиной стало решение тренироваться под руководством российского наставника Сослана Фарниева вместо тренера сборной Стояна Добрева.

Хорватия
борцы
чемпионаты
визы
