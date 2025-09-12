Российских борцов задержали в аэропорту Загреба перед чемпионатом мира

Российским борцам мешают принять участие в чемпионате мира в Хорватии из-за якобы проблем с визами, передает Telegram-канал Sport Baza. Старшего тренера сборной России по вольной борьбе Дениса Царгуша и еще троих спортсменов уже несколько часов удерживают на таможне в аэропорте Загреба.

Помимо тренера в страну не могут попасть Заурбек Сидаков, Абдулла Курбанов и Ахмед Усманов. Все борцы получили визы в последний момент, отмечают инсайдеры. Проблемы с документами возникли даже у тех, кого пустили в страну: хорватские полицейские нагрянули к спортсменам для проверки прямо в отель.

Чемпионат стартует 13 сентября. Через несколько часов спортсменам необходимо посетить общее собрание. Всего от России должны были выступить десять борцов.

Ранее стало известно, что бывший украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков, ныне выступающий за сборную Болгарии, пропустит чемпионат мира 2025 года. Причиной стало решение тренироваться под руководством российского наставника Сослана Фарниева вместо тренера сборной Стояна Добрева.