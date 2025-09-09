Украинский борец пропустит ЧМ из-за российского тренера Борца Семена Новикова не включили в состав сборной Болгарии на ЧМ

Бывший украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков, ныне выступающий за сборную Болгарии, пропустит чемпионат мира 2025 года, сообщает издание Topsport. Причиной стало решение тренироваться под руководством российского тренера Сослана Фарниева вместо национального наставника Стояна Добрева. Чемпионат также пропустит двукратный чемпион Европы Кирилл Милов.

Порой спортсмены пропускают большие соревнования из-за проблем со здоровьем или по семейным обстоятельствам, а порой — из-за плохих решений руководства. К сожалению, я не выступлю на предстоящем чемпионате мира. <...> Решение было принято Болгарской федерацией борьбы и тренерами национальной команды. <...> Тяжело пропускать большие соревнования, но, возможно, так и было задумано, — написал Новиков в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Семен Новиков стал олимпийским чемпионом 2024 года и вице-чемпионом Европы 2025 года под руководством Фарниева. Тренер был уволен с поста главного тренера сборной Болгарии в апреле. Новиков и Милов решили продолжить подготовку с Фарниевым, что не устроило национальную федерацию.

Чемпионат мира по борьбе стартует 13 сентября и продлится до 21-го. Греко-римские борцы будут бороться за медали с 18 по 21 сентября.

