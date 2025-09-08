Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 15:07

Украинский футболист задолжал 32,85 млн рублей британской налоговой

The Sun: футболист с Украины Зинченко получил налоговый счет на 300 тысяч фунтов

Александр Зинченко Александр Зинченко Фото: Gleb Soboliev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футболист лондонского «Арсенала» украинец Александр Зинченко получил счет на выплату задолженности по корпоративному налогу в размере 300 тысяч фунтов стерлингов (32,85 млн рублей), передает The Sun. По данным издания, Управление по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC) также обратилось в Высокий суд с требованиями закрыть компанию гражданина Украины Image Rights, отвечавшую за имиджевые права.

Представители футболиста согласились выплатить задолженность. Уточняется, что спортсмен получает зарплату в размере 150 тысяч фунтов стерлингов (16,425 млн рублей) в неделю. Зинченко также должен выплатить 35 тысяч фунтов стерлингов (более 3,83 млн рублей) бухгалтерам.

Ранее Генпрокуратура организовала проверку высказываний бывшего полузащитника «Зенита» Клаудиньо о желании уйти из ФК якобы из-за СВО после обращения депутата Госдумы Дмитрия Свищева. В ответе ведомства сказано, что прокурору Санкт-Петербурга поручено организовать проверку и информировать о ее результатах. Сам Клаудиньо подчеркнул, что никогда не хотел вмешиваться в политику и предпочитал заниматься спортом.

футболисты
Украина
Великобритания
налоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Помолитесь за нас»: невестка актрисы Васильевой попала в больницу
Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС по заложникам в Газе
Актриса пожаловалась на зарплаты в театрах
Сбившего пенсионерку курьера из Новосибирска никак не накажут
Военэксперт раскрыл значение мостов через Днепр
Международная премия Eventiada Awards 2025 закрывает прием заявок 1 октября
Девочка найдена мертвой под окнами школы в Челябинске
11-летняя девочка родила от 40-летнего соседа-насильника
Девушка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа
Более 41 тысячи человек эвакуировали в азиатской стране из-за тайфуна
Украинский футболист задолжал 32,85 млн рублей британской налоговой
В Госдуме объяснили, от чего зависит индексация зарплат
Памятник на могиле Яниса Тиммы показали на видео
В Перу пес потушил динамитную шашку и спас семью хозяина
Военэксперт оценил массированный удар ВС РФ по объектам ВСУ
Новая работа Бэнкси украсила стену здания Королевского суда в Лондоне
«Миндальничать никто не будет»: Медведев сделал предупреждение Финляндии
Россиянам дали прогноз по курсу доллара на осень
«Нужно немного поправить»: Котенок о словах Орбана по разделению Украины
Финансист развеял миф о преимуществах цифрового рубля перед депозитами
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.