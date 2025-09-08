Украинский футболист задолжал 32,85 млн рублей британской налоговой

Футболист лондонского «Арсенала» украинец Александр Зинченко получил счет на выплату задолженности по корпоративному налогу в размере 300 тысяч фунтов стерлингов (32,85 млн рублей), передает The Sun. По данным издания, Управление по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC) также обратилось в Высокий суд с требованиями закрыть компанию гражданина Украины Image Rights, отвечавшую за имиджевые права.

Представители футболиста согласились выплатить задолженность. Уточняется, что спортсмен получает зарплату в размере 150 тысяч фунтов стерлингов (16,425 млн рублей) в неделю. Зинченко также должен выплатить 35 тысяч фунтов стерлингов (более 3,83 млн рублей) бухгалтерам.

