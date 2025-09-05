Прокуратура заинтересовалась высказываниями экс-футболиста «Зенита»

Генеральная прокуратура организовала проверку высказываний футболиста Клаудиньо после обращения заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева, передает ТАСС. Поводом стали слова игрока об уходе из «Зенита» и его комментарии о событиях в России.

Я получил ответ от Генеральной прокуратуры, которая начала проверку высказываний Клаудиньо. Он должен нести ответственность за свое публичное поведение и высказывания, являясь гражданином России. Когда он играл здесь, то был всем доволен. А уехав, начал критиковать страну, осуждать СВО. <...> Если критические высказывания подтвердятся, то будут соответствующие законодательству решения, — заключил Свищев.

В ответе Генпрокуратуры отмечено, что прокурору Санкт-Петербурга поручено организовать проверку и информировать о ее результатах. Контроль за исполнением поручения находится у надзорного ведомства.

Ранее в одном из интервью Клаудиньо заявил, что спецоперация на Украине стала одной из причин его перехода из «Зенита» в катарский «Аль-Садд». По его словам, конфликт негативно отразился на престиже Российской Премьер-Лиги.

В ответ ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал Клаудиньо, назвав их следствием необразованности и незнания международной обстановки. Экс-вратарь обвинил бразильца в том, что он приехал в РПЛ исключительно для заработка, оказавшись неблагодарным человеком.