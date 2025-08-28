Ветеран «Спартака» осудил слова экс-футболиста «Зенита» о России и СВО Ветеран «Спартака» Кавазашвили: противно слушать про Клаудиньо после слов о СВО

Слова бывшего футболиста «Зенита» Клаудиньо про Россию и специальную военную операцию на Украине отражают его необразованность и незнание международной обстановки, заявил NEWS.ru ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили. Он отметил, что бразилец приехал играть в Российскую премьер-лигу (РПЛ), чтобы на халяву заработать большие деньги.

Абсолютно на халяву пришел в нашу страну заработать огромные деньги. Если он считает, что наша страна несправедливо ведет себя на международной арене, на кой черт он нам посвятил свое присутствие и зарабатывал огромные деньги? Я не могу понять людей, которые используют любую страну для пополнения своего кошелька, и вместо благодарности они еще хаят, оскорбляют наше государственное достоинство. Мне противно даже слушать, и слышать о нем больше не хочу, — сказал Кавазашвили.

В одном из интервью Клаудиньо назвал СВО одной из причин ухода из «Зенита» в катарский «Аль-Садд». По его мнению, конфликт на Украине негативно повлиял на престиж РПЛ. Выступая за «Зенит», ему предоставили возможность получить российский паспорт.

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что поручил своим помощникам изучить высказывания Клаудиньо. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил пересмотреть условия контрактов с иностранными футболистами после слов бывшего игрока «Зенита».