Олимпийский чемпион предложил «содрать денег» с бразильца

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов предложил пересмотреть условия контрактов с иностранными футболистами после высказываний бывшего игрока «Зенита» Клаудиньо, сообщает портал «ВсеПроСпорт». Ранее бразилец признался, что спецоперация на Украине и ее влияние на имидж РПЛ стали одной из причин его ухода.

Нам пора думать о своих игроках, мы платим бешеные деньги иностранцам, забывая о своих. <...> А вопросы политики — не дело футболистов. <...> Если бы этот бразилец знал историю России, было бы другое дело. Я же не говорю о том, сколько в той же Бразилии нищеты и что там тряпичным мячом играют в футбол во дворах. <...> Потому что моим делом было защищать честь страны и завоевывать медали. <...> Надо писать такие контракты, чтобы с него еще содрать денег, — заключил Тихонов.

Он также отметил, что аналогичные условия должны действовать и для российских игроков. Так, по его словам, при нарушении режима или недостаточном уровне подготовки спортсменов следует расторгать соглашения без выплат.

Ранее защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, имеющего российский паспорт, вызвали в сборную Бразилии: ему предстоит участие в отборочных матчах к чемпионату мира 2026 года. В состав команды включен полузащитник петербургского клуба Луис Энрике. Сборная сыграет с Чили и Боливией в начале сентября.