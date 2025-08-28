День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 10:15

Олимпийский чемпион предложил «содрать денег» с бразильца

Александр Тихонов призвал оштрафовать Клаудиньо за слова о России

Александр Тихонов Александр Тихонов Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов предложил пересмотреть условия контрактов с иностранными футболистами после высказываний бывшего игрока «Зенита» Клаудиньо, сообщает портал «ВсеПроСпорт». Ранее бразилец признался, что спецоперация на Украине и ее влияние на имидж РПЛ стали одной из причин его ухода.

Нам пора думать о своих игроках, мы платим бешеные деньги иностранцам, забывая о своих. <...> А вопросы политики — не дело футболистов. <...> Если бы этот бразилец знал историю России, было бы другое дело. Я же не говорю о том, сколько в той же Бразилии нищеты и что там тряпичным мячом играют в футбол во дворах. <...> Потому что моим делом было защищать честь страны и завоевывать медали. <...> Надо писать такие контракты, чтобы с него еще содрать денег, — заключил Тихонов.

Он также отметил, что аналогичные условия должны действовать и для российских игроков. Так, по его словам, при нарушении режима или недостаточном уровне подготовки спортсменов следует расторгать соглашения без выплат.

Ранее защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, имеющего российский паспорт, вызвали в сборную Бразилии: ему предстоит участие в отборочных матчах к чемпионату мира 2026 года. В состав команды включен полузащитник петербургского клуба Луис Энрике. Сборная сыграет с Чили и Боливией в начале сентября.

футболисты
СВО
контракты
Александр Тихонов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В правительстве высказались о снижении ставки сразу на 10 пунктов
Стало известно о блокировке крупной группировки ВСУ в ДНР
«Это серьезно»: премьер Дании о влиянии США на Гренландию
Полтысячи БПЛА и ракет затмили небо над Украиной
Блогер Маркарян подал апелляцию на арест
Охранник-мигрант устроил стрельбу на территории школы
«Фукусима-1»: крупнейшая радиационная авария XXI века
Американец инсценировал утопление ради побега к любовнице в Грузию
Пентагон проверит используемые в ведомстве продукты Microsoft из-за Китая
Названа богатейшая женщина России по версии Forbes
Телеведущий Дроздов рассказал о самочувствии после тревожных новостей
Психолог дала советы, где искать будущего мужа
Криминалист объяснил пользу от признаний Попкова в новых убийствах девушек
На Украине заявили о росте количества лудоманов среди военных ВСУ
Россиянам рассказали, как определить испорченные яйца
В России определились с тягой создаваемого тяжелого авиадвигателя
Олимпийский чемпион предложил «содрать денег» с бразильца
Политолог рассказал, что стоит за решением Польши лишить льгот украинцев
В аэропорту Сочи предупредили о переносах и отменах рейсов
Главный знаток России в ЦРУ лишился допуска к секретным данным
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.