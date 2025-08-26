Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025

Получившего российский паспорт футболиста вызвали на родину

Игрока «Зенита» Дугласа Сантоса вызвали в сборную Бразилии

Темиркан Сундуков («Динамо Мх») и Луис Энрике («Зенит») в матче 6-го тура Российской премьер-лиги в Санкт-Петербурге Темиркан Сундуков («Динамо Мх») и Луис Энрике («Зенит») в матче 6-го тура Российской премьер-лиги в Санкт-Петербурге Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости

Футболист петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, имеющий российский паспорт, вызван в сборную Бразилии на ближайшие отборочные матчи к чемпионату мира 2026 года, сообщила пресс-служба Бразильской конфедерации футбола. В состав сборной также включен полузащитник «Зенита» Луис Энрике.

Сборная Бразилии проведет матч с Чили в ночь на 5 сентября по московскому времени. 10 сентября сыграет на выезде с командой Боливии.

Ранее петербургский «Зенит» одержал крупную победу над махачкалинским «Динамо» в матче чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Сергея Семака. Эта победа позволила «Зениту» набрать девять очков после шести туров и прервать серию из четырех матчей без побед.

Также бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет. Он поблагодарил болельщиков и добавил, что их поддержки будет не хватать. Футболист выступал в том числе за екатеринбургский «Урал», московское «Торпедо», владивостокскую «Луч-Энергию» и комсомольскую «Смену».

Бразилия
ФК Зенит
футболисты
легионеры
