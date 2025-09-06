Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 12:50

«Ничего плохого»: Клаудиньо оправдался после ухода из «Зенита» из-за СВО

Клаудиньо заявил, что не высказывался против России в «Зените»

Клаудиньо Клаудиньо Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо сообщил «Спорт-Экспрессу», что его слова о желании уйти из футбольного клуба якобы из-за СВО были поняты неправильно. Спортсмен подчеркнул, что всегда уважительно относился к России.

Я был очень удивлен последствиями этого интервью и тем, что хотят провести расследование. Никогда не говорил ничего плохого о России. Напротив, глубоко уважаю и люблю эту страну, — подчеркнул Клаудиньо.

По словам футболиста, с начала СВО он был лишь обеспокоен положением некоторых друзей с Украины. Клаудиньо подчеркнул, что никогда не хотел вмешиваться в политику и предпочитал заниматься спортом.

Ранее Генеральная прокуратура организовала проверку высказываний футболиста после обращения депутата Госдумы Дмитрия Свищева. В ответе ведомства сказано, что прокурору Санкт-Петербурга поручено организовать проверку и информировать о ее результатах.

Также ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал Клаудиньо, назвав его слова следствием необразованности и незнания международной обстановки. Экс-вратарь обвинил бразильца в том, что он приехал в РПЛ исключительно для заработка, оказавшись неблагодарным человеком.

ФК Зенит
СВО
футболисты
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нарушила правила»: альпинист назвал недопустимые ошибки Наговициной
В Турции задержали россиян за поцелуй в мечети: что известно, наказание
Бабье лето пришло, надолго ли задержится тепло? Погода в Москве на неделю
В России придумали, как упростить туристам путешествия в КНР
Захарова считает Зеленского человеком только отчасти
Конфликт Мизулиной и Крида: из-за чего произошел, что за «голая» вечеринка
«Волчья сущность»: в Госдуме объяснили появление в США Министерства войны
Европейская страна призвала своих граждан уехать из Белоруссии
В России узнали о попытках ВСУ концентрироваться у двух регионов РФ
Российская ПВО перехватила пять управляемых авиабомб ВСУ
Михалков анонсировал новую кинопремию с призом в 81 млн рублей
Удары ВСУ по российскому региону привели к двум жертвам
Житель США почти 30 лет провел за решеткой за убийство, которое не совершал
Любимую скрипку Эйнштейна продадут на аукционе
Ученые пытаются раскрыть загадку найденного черепа неизвестного существа
На Украине вспыхнула одна из крупнейших в мире кондитерских фабрик
Победитель «Битвы экстрасенсов» сыграл свадьбу в Геленджике
Велопутешественника из Франции задержали во Владивостоке
Водитель сбил подростка на мотоцикле и протащил его по дороге
В Госдуме объяснили, почему Путин не поедет в Киев
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.