«Ничего плохого»: Клаудиньо оправдался после ухода из «Зенита» из-за СВО Клаудиньо заявил, что не высказывался против России в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо сообщил «Спорт-Экспрессу», что его слова о желании уйти из футбольного клуба якобы из-за СВО были поняты неправильно. Спортсмен подчеркнул, что всегда уважительно относился к России.

Я был очень удивлен последствиями этого интервью и тем, что хотят провести расследование. Никогда не говорил ничего плохого о России. Напротив, глубоко уважаю и люблю эту страну, — подчеркнул Клаудиньо.

По словам футболиста, с начала СВО он был лишь обеспокоен положением некоторых друзей с Украины. Клаудиньо подчеркнул, что никогда не хотел вмешиваться в политику и предпочитал заниматься спортом.

Ранее Генеральная прокуратура организовала проверку высказываний футболиста после обращения депутата Госдумы Дмитрия Свищева. В ответе ведомства сказано, что прокурору Санкт-Петербурга поручено организовать проверку и информировать о ее результатах.

Также ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал Клаудиньо, назвав его слова следствием необразованности и незнания международной обстановки. Экс-вратарь обвинил бразильца в том, что он приехал в РПЛ исключительно для заработка, оказавшись неблагодарным человеком.