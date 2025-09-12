Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 18:55

Политолог рассказал, за что Макрона могут посадить в тюрьму

Политолог Вилков: Макрон может сесть в тюрьму за коррупцию

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон может отправиться в тюрьму по обвинению в коррупции, выразил мнение в беседе с NEWS.ru координатор общественной инициативы «Верум» Максим Вилков. По его словам, такой вариант развития событий возможен в случае вынесения французским парламентом импичмента президенту.

Еще во времена протестов «желтых жилетов» всплывала информация о коррупционных скандалах с участием Макрона. О том, что он тесно связан с французской банковской сферой и является ставленником финансового капитала Франции, сидя у них на зарплате. За это вполне можно попасть под суд, — говорит Вилков.

По словам общественника, в парламенте уже собрали достаточно голосов для рассмотрения вопроса об отставке президента Пятой республики. Теперь у депутатов в теории есть возможность провести все необходимые процедуры.

В условиях, когда рейтинг поддержки французского президента упал ниже 17%, когда запущен новый этап уличных протестов, когда Макрон предлагает на пост премьер-министра крайне непопулярную и непроходную фигуру бывшего министра обороны Себастьена Лекорню, решение об отстранении от власти может быть принято, — считает Вилков.

Ранее стало известно, что не менее 104 депутатов поддержали инициативу об импичменте Макрона. Среди них — политики от «Непокоренной Франции», парламентарии от заморских территорий, представители экологистов и коммунистов.

Эммануэль Макрон
импичмент
тюрьма
протесты
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач спас пациента в коме, остановив изъятие органов
Как выбрать резиновые сапоги: секрет комфорта и стиля в любую погоду
Балицкий заявил о предотвращенной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС
Третий погибший при обрыве на Эльбрусе оказался жителем Москвы
Коллеги по цеху навестили задержанную с наркотиками Аглаю Тарасову
ВС России сбили 16 украинских дронов над двумя регионами
Житель Казахстана насмерть забил собственного отца
Скончался сценарист криминального сериала «Зона»
Юрист объяснила, от чего зависит ставка налога на вклады за 2024 год
Многотонная бетономешалка протаранила троих подростков на питбайках
Детская писательница умерла от тяжелой аллергической реакции
Зеленский в бешенстве, откуда 30 дронов атаковали Петербург: что дальше
Врач раскрыла, когда лучше прививать детей от гриппа
В Москве загорелся пивной завод «Очаково»
Увеличилось число погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе
Куда сходить в Москве в выходные 13–14 сентября: День города и динозавры
Руководитель «Хора Турецкого» перенес тяжелую операцию
ВСУ сравнили с немецкими войсками перед поражением в Первой мировой
Набиуллина раскрыла, как изменились цены на жилье с 2020 года
Страна ЕС допустила бойкот «Евровидения» в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Цветок для ленивых: посеял в сентябре — летом любуешься на кружевные шарики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в сентябре — летом любуешься на кружевные шарики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.