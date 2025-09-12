Политолог рассказал, за что Макрона могут посадить в тюрьму

Президент Франции Эммануэль Макрон может отправиться в тюрьму по обвинению в коррупции, выразил мнение в беседе с NEWS.ru координатор общественной инициативы «Верум» Максим Вилков. По его словам, такой вариант развития событий возможен в случае вынесения французским парламентом импичмента президенту.

Еще во времена протестов «желтых жилетов» всплывала информация о коррупционных скандалах с участием Макрона. О том, что он тесно связан с французской банковской сферой и является ставленником финансового капитала Франции, сидя у них на зарплате. За это вполне можно попасть под суд, — говорит Вилков.

По словам общественника, в парламенте уже собрали достаточно голосов для рассмотрения вопроса об отставке президента Пятой республики. Теперь у депутатов в теории есть возможность провести все необходимые процедуры.

В условиях, когда рейтинг поддержки французского президента упал ниже 17%, когда запущен новый этап уличных протестов, когда Макрон предлагает на пост премьер-министра крайне непопулярную и непроходную фигуру бывшего министра обороны Себастьена Лекорню, решение об отстранении от власти может быть принято, — считает Вилков.

Ранее стало известно, что не менее 104 депутатов поддержали инициативу об импичменте Макрона. Среди них — политики от «Непокоренной Франции», парламентарии от заморских территорий, представители экологистов и коммунистов.