Депутаты хотят запретить мигрантам привозить свои семьи в Россию, Украина готовит ответные удары после атаки ВС РФ на здание кабмина в Киеве, стало известно, откуда могли запустить сбитые над Польшей беспилотники, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Новый законопроект о семьях мигрантов заказал им путь в Россию

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал парламентские партии поддержать законопроект о запрете мигрантам ввозить в Россию свои семьи. По его словам, данная инициатива получила одобрение не только среди россиян, но и у высшего руководства многих регионов.

«Никто не хочет, чтобы мигранты с их многочисленными семьями жили за счет коренного населения, пользуясь всеми возможностями нашей социальной сферы и одновременно презирая российские законы и устои. Подсчитано, что с 2018 года из бюджетных средств субъектов РФ только на медицинское обслуживание мигрантов было потрачено более 66,3 млрд рублей», — подчеркнул депутат.

Слуцкий также рассказал, что недавно посетил Новосибирск. От горожан он узнал, что на берегу реки Тулы есть район, который уже многие годы местные жители обходят стороной.

«Его называют „Хилокское гетто“ — это место является центром всевозможного криминала, вплоть до самых тяжких преступлений. И таких „генераторов“ напряженности по России сотни. По данным СК, преступная деятельность среди мигрантов на территории Российской Федерации в первом квартале 2025 года выросла на 15%», — уточнил лидер ЛДПР.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне в Сети считают, что Госдуме стоило бы поддержать законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своих семей в страну.

«Ну вот, глава СК РФ Александр Бастрыкин своего добился. Он начал борьбу с мигрантами в стране, а депутаты ГД его поддерживают в этом начинании»;

«Думаю, если законопроект этот поддержат все фракции, то диаспоры будут пребывать длительное время в шоке», — написали интернет-пользователи.

Telegram-канал «Конспиролог № 1» со ссылкой на Министерство образования РФ сообщил, что десятки тысяч детей мигрантов не смогли в этом году поступить в обычные российские школы из-за новых требований к знанию русского языка. По словам источников, данная законодательная мера привела к нарушению традиционных механизмов интеграции и формированию скрытого, «теневого» сегмента образования.

Инсайдеры говорят, что во многих городах страны начали активно появляться частные школы для мигрантов, преимущественно с религиозным уклоном, где делается акцент на обучение на национальных языках и изучение религиозных дисциплин.

«Их количество увеличивается быстрыми темпами. Отсутствие полноценного владения русским языком и слабое знакомство с культурой страны создают предпосылки для социальных конфликтов и межнациональной напряженности», — отмечают информаторы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По их словам, частные школы для мигрантов часто функционируют вне государственного контроля, что порождает риски распространения радикальных идей и отсутствия качественного образования. При этом с 1 сентября школы и колледжи начали передавать в МВД данные о детях мигрантов, добавил «Конспиролог № 1».

«Взамен силовики проинформируют учебные заведения о миграционном статусе несовершеннолетних. Формально — ради координации, но реальная цель — контроль за нелегалами и „неблагонадежными“ диаспорами. Следующий шаг — внедрение цифровых профилей с фиксацией уровня „интеграции“: язык, участие в патриотических мероприятиях, круг общения. Эти данные станут основой для рейтинга семей, чьи позиции могут повлиять на доступ к соцуслугам или стать поводом для депортации», — заключили инсайдеры.

Какую пакость задумал Зеленский после удара по кабмину в Киеве?

Telegram-канал «Разведчик» со ссылкой на источник сообщил, что Украина якобы готовит ответные удары после атаки ВС РФ на здание кабмина в Киеве. По словам источника, речь идет «о сотнях ракет и беспилотников», которые планируют запустить ВСУ.

«Атака может стать самой крупной в 2025 году. Удалось перехватить переговоры украинского командования. Уже принято решение перебросить в приграничные области дополнительные системы ПВО», — уточнил инсайдер.

По его словам, Киев якобы рассматривает два основных сценария. Первый — массированный запуск роя беспилотников по ключевым нефтеперерабатывающим заводам, которые находятся в зоне досягаемости, чтобы парализовать производство топлива и логистику. Второй вариант — комбинированные удары ракетами и дронами по инфраструктуре энергосистемы в надежде нарушить работу связи в регионах, устроив блэкауты.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Несколько дней назад впервые за все время СВО был зафиксирован удар «Геранью» по зданию кабинета министров Украины. По данным источника, беспилотник попал прямо в окно кабинета премьер-министра.

«Это не случайный прилет, а осознанный сигнал Киеву. Россия вышла из негласных договоренностей о ненанесении ударов по центрам принятия решений. Причина — провал переговорных каналов и активизация „коалиции желающих“, которая готовит ввод иностранных войск на Украину», — отметил информатор.

По его словам, это предупреждение перед новой фазой эскалации. Военэксперты считают, что в ближайшее время нельзя исключать применение «Искандеров» и других высокоточных средств по правительственным зданиям, вплоть до полного уничтожения инфраструктуры власти, включая офис президента Украины и его резиденцию под Киевом.

Однако, по мнению инсайдеров, Москва готова к тому, что задумал украинский президент Владимир Зеленский, и уже сейчас упреждающие удары «трамбуют» военные объекты на Украине. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что с 8 по 9 сентября было зафиксировано не менее девяти ударов по объектам ВСУ: под прицелом в том числе оказались Харьковская и Сумская области, Херсон и Одесская область. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Все удары были дальнобойными — ракетами и БПЛА. На линии фронта давление еще сильнее: наши войска продвигаются под Артемовском и на Запорожском направлении, продвигаемся в Купянске и выходим на рубежи наступления на Изюм и Балаклею. Массовой атаки пока не было — скорее добивание срочных целей и психологическое давление. Противник держится в напряжении, не зная, когда придет следующий мощный залп», — отметил подпольщик.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стало известно, откуда в Польшу могли прилететь «заблудившиеся» дроны

Польша могла сама запустить дроны над своей территорией, заявил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, якобы сбитые в небе над республикой БПЛА преодолели слишком большое расстояние.

«Некий дрон залетел на очень большое расстояние — 50 км. Ладно, когда на сопредельных территориях. Тут могла быть провокация со стороны Польши. Поляки могли повторно запустить по своей территории ранее упавший где-то дрон. Вполне возможно, могли отремонтировать упавшую когда-то над Украиной „Герань“», — предположил Попов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск уже созвал экстренное заседание кабмина в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны. Североатлантический альянс также инициировал проведение экстренных консультаций. Решение было принято на основании статьи 4 учредительного договора Блока по запросу официальной Варшавы.

Военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в небо в ночь на 10 сентября. Оперативное командование вооруженных сил республики сообщило, что меры были направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами». В заявлении также отмечается, что объекты, идентифицированные как дроны, нарушили воздушные границы Польши в тот момент, когда на Украине была объявлена воздушная тревога.

ВВС Польши Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Минобороны РФ в свою очередь отреагировало на обвинения Польши в том, что именно российские дроны якобы пересекли границу страны. В ведомстве подчеркнули, что максимальная дальность российских БПЛА, которые этой ночью использовались для удара по военной инфраструктуре Украины, не превышает 700 км, в то время как от Москвы до Варшавы по прямой — 1151 км.

