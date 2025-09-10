Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 16:07

В Госдуме рассказали, что ждет семьи не поступивших в школы детей мигрантов

Депутат Матвеев: семьи не поступивших в школы детей мигрантов ждут штрафы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мигранты, чьи дети не смогли поступить в российские школы, будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание, сообщил «Ридусу» депутат Госдумы Михаил Матвеев. По его словам, ими займутся органы опеки.

Желающие жить в России вместе с семьей мигранты обязаны сделать так, чтобы их дети владели русским языком на достаточном для обучения уровне. Это их зона ответственности, — заявил Матвеев.

Он добавил, что нельзя допускать, чтобы несовершеннолетние иностранцы, не поступившие в учебные заведения, бесцельно бродили по улицам и торговым центрам. По его словам, это создает риски как для общественного порядка, так и для самих подростков. Депутат подчеркнул, что родители должны будут отправлять детей обратно в родные села, стремясь избежать пристального внимания правоохранительных органов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об ужесточении контроля за мигрантами. В Москве и Подмосковье запустят эксперимент, предусматривающий для иностранцев обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию и даже мониторинг геолокации абонентских устройств через специальное приложение. Так власти намерены снизить уровень нелегальной миграции.

мигранты
дети
школы
штрафы
