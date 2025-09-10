Пытался выставить мазохисткой: насильник закопал женщину в сарае

Областной суд в Архангельске вынес приговор зумеру, который в свои 23 года уже во второй раз подпадает под статью об изнасиловании. NEWS.ru рассказывает историю молодого маньяка и его жертв.

«Отзывчивая соседка»

Летом 2024 года в рабочем поселке Обозерский Плесецкого района пропала 51-летняя местная жительница Ольга Черкасова. Сельчане и волонтеры на протяжении недели искали женщину.

«С 23 июня 2024 года ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие», — говорилось в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт».

В пресс-службе областного суда отмечалось, что местные жители очень хорошо относились к женщине, недоброжелателей в районе у нее не было, ни с кем в конфликты она не вступала.

«В июне 2024 года социальные сети облетело сообщение о поисках без вести пропавшей жительницы Плесецкого района. Сообщения сопровождала фотография улыбающейся женщины. Односельчане знали ее как честного труженика, отзывчивую соседку и заботливую маму», — говорилось в сообщении областного суда.

Труп нашли собаки

Но спустя полторы недели поиски прекратились. 3 июля во двор Черкасовой пришли кинологи с собаками, и довольно быстро служебные псы взяли след хозяйки и привели силовиков к нежилой постройке.

Заваленный огородной утварью сарай вскрыли, но сразу ничего найти не удалось. Оказалось, что тело Ольги лежало в подпольном помещении. Сразу же стало ясно, что следователи имеют дело с насильственным преступлением.

«Сотрудники правоохранительных органов установили, что неизвестный изнасиловал и задушил жертву электрическим проводом, спрятав труп в подполье в нежилой части ее дома», — рассказали в суде.

Ранее изнасиловал девятиклассницу

Довольно скоро следователи вышли и на убийцу. Им оказался 23-летний Николай Галкин — местный двоечник, который с трудом окончил девять классов и уже в 18 лет стал уголовником. В 2020 году состоялся первый суд над ним.

«Признан виновным в поджоге магазина, где с соучастниками совершил кражу, и в жестоком изнасиловании девятиклассницы, пытавшейся после пережитого покончить с собой. Злоумышленник вину отрицал, утверждая, что жертва сама ответила ему взаимностью, но его доводы опровергли показания свидетелей, иные доказательства по делу», — рассказали в суде.

В итоге молодой человек оказался в колонии, но уже весной 2023 года оказался на свободе. Известно, что Галкин был знаком с Черкасовой. Женщина часто общалась с матерью своего убийцы.

Пьяный изнасиловал и задушил

Новое уголовное дело против Галкина содержит три статьи Уголовного кодекса — убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера. По данным следствия, мужчина провел в доме женщины три дня.

«Установлено, что в один из дней с 24 по 26 июня 2024 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства потерпевшей, применил к ней физическую силу и совершил преступления против ее половой свободы. Опасаясь, что женщина обратится в правоохранительные органы, желая избежать ответственности за содеянное, он задушил пострадавшую электропроводом. С целью сокрытия следов преступления выкопал яму в нежилой части дома, в которой закопал тело убитой», — рассказали в Следственном комитете.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пытался выдать за мазохистку

Галкин на протяжении следствия неоднократно менял показания и в какой-то момент даже начал утверждать, что убитая им Черкасова сама просила душить ее во время секса, который, по его словам, был добровольным.

«На следствии многократно менял показания, отрицая сам факт недавнего общения с убитой. Затем, озвучивая разные даты предполагаемого посещения ее дома, изучив выводы экспертов, заявил, что жертва просила ее душить, ссылался на алкогольное опьянение, сообщая, что детали не помнит», — рассказали в суде.

Всю оставшуюся молодость Галкин теперь проведет в колонии строгого режима. 23-летнему насильнику назначили наказание в виде лишения свободы на 20 лет.

