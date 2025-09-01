Слуцкий предложил взыскивать деньги с мигрантов по одной причине

Слуцкий предложил взыскивать деньги с мигрантов по одной причине Слуцкий предложил взыскивать с лишенных гражданства мигрантов компенсации

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обязать лишенных гражданства мигрантов возвращать в бюджет потраченные на них средства, с соответствующей инициативой он выступил в своем Telegram-канале. Он назвал несправедливой трату средств на лица, которым аннулировали статус гражданина РФ из-за совершенных преступлений.

Так, за прошлый год органы МВД приняли решение о прекращении гражданства РФ в отношении почти двух тысяч натурализованных лиц. Но этого мало. Государство потратило <…> значительные средства, — подчеркнул Слуцкий.

Депутат уверен, что мера заставит задуматься потенциальных преступников среди иностранцев. Он также отметил, что партия внесла соответствующую инициативу в Госдуму.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об ужесточении контроля за мигрантами. В Москве и Подмосковье запустят эксперимент, предусматривающий для иностранцев обязательную регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию и даже мониторинг геолокации абонентских устройств через специальное приложение. Так власти намерены снизить уровень нелегальной миграции.