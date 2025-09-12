НАТО начинает ответную операцию после инцидента с дронами в Польше

Североатлантический альянс инициирует операцию «Восточный страж» для усиления оборонительных позиций на восточном фланге, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, решение было принято после недавнего инцидента с нарушением воздушного пространства Польши беспилотными летательными аппаратами. Трансляция выступления ведется на YouTube-канале ANI News.

Сегодня я и [Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе] генерал Алексус Гринкевич находимся здесь, чтобы объявить о запуске операции «Восточный страж», чтобы укрепить наши позиции на восточном фланге, — сказал Рютте.

Отмечается, что в операции примут участие военные контингенты Дании, Франции, Великобритании и Германии. Мероприятия направлены на демонстрацию единства и решимости Альянса защищать свои восточные границы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен «никого защищать» в ситуации с беспилотниками в Польше. Глава Белого дома подчеркнул, что БПЛА не должны были находиться рядом с границей республики.