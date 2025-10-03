Краснодарец рассекает по городу на созданном им мини-велосипеде

Краснодарец рассекает по городу на созданном им мини-велосипеде Рекордсмен из Краснодара Дашевский катается на самом маленьком велосипеде в мире

Житель Краснодара Сергей Дашевский установил мировой рекорд, создав функциональный велосипед длиной всего 8,4 сантиметра. Уникальный мини-транспорт признан самым маленьким в мире велосипедом, пригодным для езды, отмечает издание «КП-Кубань».

Это достижение официально зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса, подтвердив уникальность разработки краснодарского изобретателя. На одном из видео он лично продемонстрировал возможности своего изобретения.

Несмотря на крошечные размеры, велосипед полностью функционален: он имеет рабочие педали, руль и систему передачи движения. Для езды на таком транспорте требуется особая сноровка, которую разработчик успешно освоил.

Дашевский много лет увлекается велосипедами — он является многократным чемпионом мира в гонках на веломобилях и объехал почти всю Европу, Канаду и Англию, преодолев более 100 тысяч километров. Его дом в Краснодаре превращен в настоящий музей, где собрано около 40 уникальных моделей, включая старинный парижский велосипед 1895 года. Регулярно краснодарцы и гости города могут видеть экспозицию необычных двухколесных машин на Пушкинской площади.

