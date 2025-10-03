Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 01:35

Сургутянка сможет родить ребенка от погибшего на СВО мужчины

Суд разрешил сургутянке сделать ЭКО от погибшего на СВО гражданского мужа

Фото: pixabay.com

Верх-Исетский суд Екатеринбурга удовлетворил необычный иск жительницы Сургута, пишет «Коммерсант-Урал». Марии Соколовой разрешили провести ЭКО с использованием биоматериала гражданского супруга, погибшего в зоне СВО.

Пара не успела официально оформить брак, но планировала ребенка. После гибели Вадима Алешина в Луганской области единственным препятствием для женщины стало получение согласия всех его наследников.

Согласно закону, для посмертного ЭКО необходимо разрешение даже несовершеннолетних правопреемников. В данном случае одним из наследников является 15-летняя дочь погибшего от первого брака. Однако ни девочка, ни ее мать на извещение не ответили.

Криоконсервированные биоматериалы хранятся в екатеринбургском Клиническом институте репродуктивной медицины, где процедуру готовы оплатить благотворители. Против не возражают ни клиника, ни родители мужчины.

Ранее сообщалось, что жительница Ростова-на-Дону забеременела от мужа после его смерти в зоне проведения спецоперации и родила дочь, которую назвала Соней. Это стало возможным благодаря замороженному биоматериалу супруга.

суды
ЭКО
СВО
смерти
