Генсек НАТО накричал на премьера Эстонии из-за полета МиГ-31 Генсек НАТО Рютте повысил голос на премьера Эстонии Михала в споре о МиГ-31

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вступил в напряженный спор с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом по вопросу реакции на полет российских истребителей МиГ-31. Политик позволил себе повысить голос в ходе дискуссии с коллегой, передает Fox News.

Инцидент, о котором сообщили три европейских чиновника, произошел на прошлой неделе после того, как Эстония инициировала консультации по 4-й статье, предусматривающей коллективное обсуждение угроз безопасности стран — членов НАТО. Генеральный секретарь Альянса выразил мнение, что слишком частое использование этого механизма может привести к «ослаблению силы» договора. Рютте настаивал на более взвешенном подходе к подобным инцидентам.

Один из источников сообщил, что он даже повысил голос на Михала, предупредив, что НАТО должна быть осторожной в том, как часто подавать сигнал тревоги, — отмечает телеканал.

Ранее европейские дипломаты сообщили в частных беседах, что НАТО готова сбивать российские самолеты в случае нарушений воздушного пространства стран Альянса. Послы Германии, Великобритании и Франции выразили обеспокоенность после того, как истребители МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство Эстонии.