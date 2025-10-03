Травма, рабство, нищета: белорус годами бомжует в США, что с ним случилось

Житель Белоруссии попал в рабство в США, куда много лет назад отправился на заработки. Но работодатель обманом отобрал у него документы, не платил зарплату, заставлял трудиться за еду. Как это произошло и какие шансы у него вернуться домой — в материале NEWS.ru.

Как мужчина попал в рабство в США

О том, что жителя Белоруссии 55-летнего Михаила (имя изменено) держат в неволе в США, NEWS.ru сообщили в организации по борьбе с современным рабством «Альтернатива». Об этой истории правозащитники узнали от жительницы Америки, которая захотела помочь своему знакомому.

«Они познакомились случайно в Сети через паблики русскоговорящих людей. Мужчина написал ей, что хочет пообщаться с носителем родной речи. А потом рассказал, что живет на окраине Далласа, помогает за еду и ночлег и очень хочет вернуться домой, но документов у него нет», — рассказали в «Альтернативе».

Сотрудница организации Арина Файрушина пояснила NEWS.ru, что у мужчины нет денег на счету телефона, общаться с людьми он может только подключаясь к вайфаю в доме, где ему приходится жить. В США мужчина обращался в полицию и соцподдержку, но все разводили руками, и в итоге он разуверился, что ему смогут помочь.

«Мужчина рассказал, что родился в России, затем переехал в Белоруссию. Много лет назад вместе с женой он перебрался в США, устроился в частную фирму водителем-дальнобойщиком. Через какое-то время развелся. После этого он переехал в Хьюстон поближе к фирме, сосредоточился на работе. В какой-то момент у него возникли финансовые трудности. Руководитель компании пообещал их решить и попросил для этого его паспорт», — рассказала правозащитница.

По ее словам, Михаил поверил в это и лишился документов. Первые три года ему выплачивали часть зарплаты, утверждая, что вторая уходит на «разрешение проблем».

В каких условиях Михаил жил в рабстве

Проблемы Михаила начались с того, что он получил травму на производстве. А лечение в США может обойтись очень дорого, если нет медицинской страховки, напомнила правозащитница.

«Не могу сказать точно, в какой момент мужчина получил американские документы. У него был паспорт, грин-карта, но неясно, имел ли он страховку. Известно, что его руководитель, обеспокоенный тем, что расходы на лечение придется кому-то гасить, и вовсе перестал платить ему зарплату», — продолжила Файрушина.

По ее словам, из-за всего этого Михаил остался без жилья, денег и документов. Он был вынужден жить в офисе, работая за питание и сигареты, трудился и механиком, и водителем. В октябре 2024 года фирма перебралась на стройку в Даллас.

«Все это время мужчина просил вернуть ему документы, пытаясь договориться, но ничего не получалось. После одного из конфликтов ему стали запрещать общаться и по телефону. У него не было возможности никуда уходить», — сообщила Файрушина.

Как Михаил вырвался из рабства

В том же месяце благодаря счастливому случаю Михаилу удалось вызвать полицию, сообщила Файрушина. Он ушел от «владельца» — с тем, что у него на тот момент было при себе.

«Его американские документы полиция смогла забрать. А белорусские, подтверждающие его гражданство, — нет. Почему? Может, руководитель скрыл, что они вообще есть?» — предположила правозащитница.

По информации общественницы, Михаил оказался на улице, фактически превратившись в американского бездомного. Сперва он работал за ночлег и еду в шиномонтажке, где ему тоже отказывались платить.

«А потом шиномонтажка закрылась. Михаилу предложили пойти жить в семью. Теперь он живет на окраине Далласа, помогает по хозяйству, работает физически — много и тяжело. Формально его не удерживают в неволе, но и не содействуют, чтобы он уехал. А он очень хочет вернуться домой», — сказала Файрушина.

Как Михаилу вернуться на родину

Из дипломатических учреждений Республики Беларусь в США осталось только посольство в Вашингтоне — это примерно в 2000 км от Далласа. Для того чтобы вернуться домой, мужчине нужно обратиться именно в представительство своей страны, рассказал NEWS.ru экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

«После сверки данных с базами самой Белоруссии по установленному порядку ему будет изготовлен временный документ для въезда в родную страну. С ним он сможет покинуть США», — посоветовал Соловьев.

По его словам, этот механизм отработан и для тех, кто теряет паспорта на чужбине, у кого их крадут и так далее. В посольство можно отправить электронное письмо. В штате, где находится Михаил, есть ряд организаций, где помогают жертвам торговли людьми. В них могут помочь добраться до Вашингтона.

В посольстве Республики Беларусь в США корреспонденту NEWS.ru сообщили, что периодически к ним обращаются люди, которые потеряли документы или попали в похожие ситуации.

«Посольство может помочь с выдачей документов на возвращение. За этим нужно обратиться к нам», — подтвердил сотрудник.

Распространена ли торговля людьми в США

По статистике, число случаев торговли людьми в США растет. В беседе с NEWS.ru политолог-американист Константин Блохин эту информацию подтвердил.

«Проблема, связанная с торговлей людьми, есть во многих странах, не только в США, и в Европе это происходит тоже. Ехать на заработки в США стоит лишь тогда, когда есть какие-то связи, родственники или друзья. Все документы нужно держать при себе», — прокомментировал ситуацию он.

