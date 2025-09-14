Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 сентября 2025 в 22:36

Американский телеведущий предложил радикальное решение проблемы бездомности

Ведущий Fox News Брайан Килмид предложил убивать бездомных и психически больных

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

От бездомных и психически больных людей нужно избавиться, заявил телеведущий Fox News Брайан Килмид в ходе обсуждения убийства украинской беженки Ирины Заруцкой. По его словам, проблему может решить смертельная инъекция, сделанная принудительно.

Недобровольная смертельная инъекция <…>. Просто убейте их,сказал он.

Высказывание Килмида вызвало бурную реакцию зрителей. Ему пришлось извиниться перед аудиторией за свое «бездушное замечание». Телеведущий признал, что многие бездомные заслуживают сострадания и поддержки общества в отличие от преступника из Северной Каролины, убившего 23-летнюю девушку.

Ранее миллиардер Илон Маск осудил американские СМИ за освещение убийства украинки. На девушку в вагоне метро напал афроамериканец Декарлос Браун. По мнению Маска, телеканалы стараются не обращать внимания на преступления из-за расовой принадлежности убийцы, что свидетельствует о белом расизме в СМИ США.

Инцидент произошел 22 августа, когда американец Декарлос Браун напал на Заруцкую в вагоне метро, нанеся ей смертельные ножевые ранения. Преступник был задержан полицией вскоре после совершения преступления.

США
бездомные
убийства
СМИ
