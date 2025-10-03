Клуб «Валдай»
03 октября 2025

Приметы 3 октября: следим за ветром в Астафьев день

Приметы на 3 октября Приметы на 3 октября Фото: Shutterstock/FOTODOM

3 октября в народе называли Астафьевым днем. В это осеннее время наши предки вспоминали святого Евстафия Плакида. Главное внимание на Руси уделяли ветру, по направлению и силе которого предсказывали погоду на ближайшее время и на всю зиму.

Погодные приметы на 3 октября: что сулит ветер?

Первым делом перечислим приметы по направлению ветра:

  • с севера — жди стужу и ранние морозы;

  • с юга — к теплу, обещает отменный урожай озимых в будущем году;

  • с запада — к мокроте и дождям в скором времени;

  • с востока — ведро, то есть ясная и тихая погода.

Безветрие сулило скорый снегопад. Были и другие приметы: так, если день начался с густого тумана, это было предвестием снежной зимы. Ясный и солнечный день сулил сухую осень и легкие морозы. Обильный иней на траве и крышах указывал на морозы, которые придут раньше обычного. Дождливая погода 3 октября предвещала сырую осень и затяжные холода.

Приметы по поведению животных и птиц 3 октября

Поведение птиц 3 октября имело особое значение. Если грачи и вороны собирались большими стаями и громко каркали — это считалось признаком скорого ненастья. Перелетные птицы, отправлявшиеся на зимовку именно в этот день, указывали на ранние морозы. Домашние животные тоже подсказывали перемены: собаки начинали выть и вести себя беспокойно — к сильным ветрам, а кошки ложились ближе к печи — к похолоданию. Если куры начинали садиться на насест раньше обычного, это сулило скорое наступление холодов.

Погода по приметам: 3 октября Погода по приметам: 3 октября Фото: David Tipling/FLPA/Global Look Press

Чего нельзя делать 3 октября: опасаемся ветров

  • Нельзя девушкам выходить на улицу до обеда. Самый известный запрет. Считалось, что сильный ветер может «сдуть» красоту с лица девушки или женщины.

  • Запрещалось работать допоздна: верили, что лишняя работа в этот день забирает силы на всю зиму.

  • Строго осуждались ссоры и обманы: любое злое слово 3 октября могло обернуться неудачей.

Что нужно сделать 3 октября

  • Проветрить вещи. На Астафия Ветряка проветривали одежду на улице, чтобы ветер сдул с нее все болезни и неудачи будущего.

  • Рубить позднюю капусту. Считалось, что капуста, тронутая первыми ночными заморозками, станет особенно вкусной и идеально подойдет для засолки.

  • Окурить дом. Для защиты от нечисти и злых сил дом окуривали дымом можжевельника, зверобоя или полыни.

  • Поплакать. Верили, что, хорошенько поплакав в этот день, можно со слезами избавиться от всех невзгод и проблем в жизни.

3 октября в народных традициях символизировал рубеж осени и первые шаги к зиме. Приметы, основанные на поведении животных и изменениях погоды, помогали крестьянам правильно настроиться на холодный сезон и подготовить хозяйство.

