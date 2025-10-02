Приметы 2 октября: как предсказать погоду по птицам в день Трофима и Зосимы

Приметы 2 октября: как предсказать погоду по птицам в день Трофима и Зосимы

2 октября по народному календарю известен как Трофимов день или Трофимовы вечерки. В православной традиции в этот день чтут память священномученика Трофима, а также святого Зосимы, который в народе считался покровителем пчел. Эта дата была очень важна для пчеловодов: начиналась подготовка ульев к зиме, а по поведению пчел и других животных определяли, какой будет предстоящая зима. Кроме того, Трофимовы вечерки были временем народных гуляний, где незамужние девушки могли встретить суженого.

Погодные приметы на 2 октября

Считалось, что если утро 2 октября выдалось туманным и сырым, то зима будет мягкой, но затяжной.

Ясное небо и теплое солнце указывали на долгую сухую осень.

Обильная роса или иней на траве предвещали скорое похолодание.

Если листья с берез уже опали — зима наступит рано.

Сильный северный ветер считался вестником ранней зимы и морозов.

Приметы с животными и птицами на 2 октября: как предсказать зиму по пчелам

Птицы служили основными предвестниками погодных изменений.

Если перелетные птицы уже улетали клиньями на юг, ждали скорых холодов.

Задержавшиеся журавли или дикие гуси предсказывали теплую и затяжную осень.

Воробьи, купающиеся в пыли, предупреждали о сухих днях впереди.

Погода по приметам Фото: Shutterstock/FOTODOM

У домашних животных тоже наблюдали перемены: собака скручивается в плотный клубок — к морозам, кошка усердно умывается — к ясной погоде. Лошади, нервно фыркающие и переступающие копытами, предвещали дождь.

А что с пчелами? Ведь они сегодня главные герои дня.

Пчелы летают вокруг улья или поздно залетают в него — будет стоять хорошая погода или осень будет долгой.

Начиналась подготовка пчел к зимовке: если они активно ведут себя, значит, холода еще далеко.

Чего нельзя делать 2 октября

В народе считалось, что в этот день нельзя было оставлять дом неубранным: беспорядок сулил болезни и неудачи зимой.

Запрещалось также брать что-либо в долг: вместе с долгом человек мог отдать свое счастье и достаток.

Нельзя было браниться и ссориться, ведь любое ругательство в день Трофима и Зосимы оборачивалось долгой враждой.

Нельзя обижать животных. Жестокость могла навлечь тяжкие болезни на человека.

Пересчитывать мелкие деньги было строго запрещено, так как это могло вынести из дома достаток, привлечь нищету и привести к потере больших денег.

Что можно делать 2 октября по приметам Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нужно сделать на Трофима и Зосиму

Поскольку 2 октября чтили покровителей пчел, каждая трапеза должна была начинаться с ложки меда. Верили, что это принесет в дом достаток и гармонию на весь год.

Согласно традиции, 2 октября старались закончить уборку урожая на полях и в огородах. Хозяйки готовили из последнего сбора овощей заготовки на зиму. Особое внимание уделяли зерну и хлебу: его освящали или угощали соседей, веря, что это принесет богатство. Считалось полезным помочь бедным или странникам — добро, сделанное в этот день, возвращалось сторицей.

Что приготовить из куриной грудки: 10 лучших рецептов читайте на нашем сайте.