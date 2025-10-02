Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 01:05

Приметы 2 октября: как предсказать погоду по птицам в день Трофима и Зосимы

Приметы на 2 октября 2025 года Приметы на 2 октября 2025 года Фото: Ronald Wittek/imageBROKER.com/Global Look Press

2 октября по народному календарю известен как Трофимов день или Трофимовы вечерки. В православной традиции в этот день чтут память священномученика Трофима, а также святого Зосимы, который в народе считался покровителем пчел. Эта дата была очень важна для пчеловодов: начиналась подготовка ульев к зиме, а по поведению пчел и других животных определяли, какой будет предстоящая зима. Кроме того, Трофимовы вечерки были временем народных гуляний, где незамужние девушки могли встретить суженого.

Погодные приметы на 2 октября

  • Считалось, что если утро 2 октября выдалось туманным и сырым, то зима будет мягкой, но затяжной.

  • Ясное небо и теплое солнце указывали на долгую сухую осень.

  • Обильная роса или иней на траве предвещали скорое похолодание.

  • Если листья с берез уже опали — зима наступит рано.

  • Сильный северный ветер считался вестником ранней зимы и морозов.

Приметы с животными и птицами на 2 октября: как предсказать зиму по пчелам

Птицы служили основными предвестниками погодных изменений.

  • Если перелетные птицы уже улетали клиньями на юг, ждали скорых холодов.

  • Задержавшиеся журавли или дикие гуси предсказывали теплую и затяжную осень.

  • Воробьи, купающиеся в пыли, предупреждали о сухих днях впереди.

Погода по приметам Погода по приметам Фото: Shutterstock/FOTODOM

У домашних животных тоже наблюдали перемены: собака скручивается в плотный клубок — к морозам, кошка усердно умывается — к ясной погоде. Лошади, нервно фыркающие и переступающие копытами, предвещали дождь.

А что с пчелами? Ведь они сегодня главные герои дня.

  • Пчелы летают вокруг улья или поздно залетают в него — будет стоять хорошая погода или осень будет долгой.

  • Начиналась подготовка пчел к зимовке: если они активно ведут себя, значит, холода еще далеко.

Чего нельзя делать 2 октября

  • В народе считалось, что в этот день нельзя было оставлять дом неубранным: беспорядок сулил болезни и неудачи зимой.

  • Запрещалось также брать что-либо в долг: вместе с долгом человек мог отдать свое счастье и достаток.

  • Нельзя было браниться и ссориться, ведь любое ругательство в день Трофима и Зосимы оборачивалось долгой враждой.

  • Нельзя обижать животных. Жестокость могла навлечь тяжкие болезни на человека.

  • Пересчитывать мелкие деньги было строго запрещено, так как это могло вынести из дома достаток, привлечь нищету и привести к потере больших денег.

Что можно делать 2 октября по приметам Что можно делать 2 октября по приметам Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нужно сделать на Трофима и Зосиму

  • Поскольку 2 октября чтили покровителей пчел, каждая трапеза должна была начинаться с ложки меда. Верили, что это принесет в дом достаток и гармонию на весь год.

Согласно традиции, 2 октября старались закончить уборку урожая на полях и в огородах. Хозяйки готовили из последнего сбора овощей заготовки на зиму. Особое внимание уделяли зерну и хлебу: его освящали или угощали соседей, веря, что это принесет богатство. Считалось полезным помочь бедным или странникам — добро, сделанное в этот день, возвращалось сторицей.

Что приготовить из куриной грудки: 10 лучших рецептов читайте на нашем сайте.

приметы
традиции
обычаи
суеверия
народные приметы
осень
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве ужесточили наказание для нерадивых владельцев собак
Предприятиям назвали способ дешевле закупать российское оборудование
«Деньги давно разворованы»: журналист нашел виноватого в одесском потопе
США впервые предоставят Киеву разрушительную возможность
Жителя Камчатки накажут за фиктивный учет более сотни мигрантов
«Везде огребут!» Киев грозит «контрнаступом»: откуда оружие, как ответит РФ
Колумбия разрывает дипломатические отношения с одной из стран
Последний фильм Тиграна Кеосаяна: сюжет, где смотреть, что известно
Mash сообщил о взрывах на территории Волгограда
Экзотическое животное атаковало продавца в Красноярске
Мощная атака на Украину 2 октября: где прилеты, какие цели, что известно
Израиль перехватил флотилию с гуманитарной помощью для Газы
Мощные ливни превратили Сицилию в царство Нептуна
Бегство из РФ, пентхаус с черепами, паспорт Украины: как живет Невзоров
Пожар в Южной Корее уничтожил 2,6 млрд страниц с данными госслужащих
В Европе решили изменить подход к антироссийским санкциям
Гороскоп на 2 октября: Раку пора в дорогу, Близнецы будут исправлять ошибки
Служащих в системе ПВО могут наделить особым статусом
«Оголтелая стая»: глава Дагестана высказался о массовой драке в Махачкале
ПСЖ на последних минутах вырвал победу у «Барселоны» в матче ЛЧ
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.