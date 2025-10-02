«Оголтелая стая»: глава Дагестана высказался о массовой драке в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале резко осудил массовую драку с избиением сверстников, произошедшую в Махачкале около школы № 39. Он потребовал, чтобы наказание понесли не только участники потасовки, но и их родители.

Глава республики назвал произошедшее позорным случаем и подчеркнул, что в его школьные годы избиение толпой считалось подлым поступком. Меликов призвал сделать эту ситуацию серьезным уроком для всех, отметив, что жизнью нельзя управлять, как в компьютерной игре, где за поступки не приходится отвечать.

Особенно эти ценности были сильны в Дагестане, где каждый мужчина — это мужчина, а не часть оголтелой стаи, — подчеркнул Меликов.

Ранее сообщалось, что дагестанские школьники устроили массовую потасовку возле лицея в Махачкале. Некоторые участники побоища занимались в одной секции по вольной борьбе. Всех причастных к конфликту доставили в РОВД, подробности происшествия на тот момент еще уточнялись. Ситуация находилась на особом контроле у главы регионального Минобразования.