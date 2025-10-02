В Раде признали критическое положение с мужчинами в селах

В Раде признали критическое положение с мужчинами в селах Нардеп Дмитрук: ТЦК забирают в украинских селах последних мужчин

В результате действий сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкоматов в РФ) в украинских селах почти не осталось мужчин, заявил в Telegram-канале народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Так он прокомментировал кадры силовой мобилизации, снятые в селе Кут Черновицкой области.

Дмитрук посетовал, что сотрудники ТЦК по время рейда выискивают в населенных пунктах последних мужчин. Сельчане, в свою очередь, этому сопротивляются.

Люди прячутся в подвалах, погребах, устраивают тайные комнаты в домах и сараях. Но спастись удается немногим, — написал нардеп.

Ранее в Киеве полицейский избил мужчину, которого силовики пытались затолкать в автомобиль ТЦК. Опубликованы кадры с места происшествия. Судя по ним, сотрудник правоохранительных органов бил задержанного руками и ногами. Видео снято очевидцами, которые в момент происшествия ехали по дороге. Рядом с машиной также находилась кричащая и размахивающая руками пенсионерка.

До этого боец MMA, заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский назвал принудительную мобилизацию трагедией. Он отметил, что отсутствие какой-либо реакции на нее выглядит страшно.