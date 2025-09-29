Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 19:42

Жестоко избивающий украинца полицейский у машины ТЦК попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Киеве полицейский избил мужчину, которого силовики пытались затолкать в автомобиль территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), сообщает украинское издание «Страна.ua», которое опубликовало кадры с места происшествия. Судя по ним, сотрудник правоохранительных органов бил задержанного руками и ногами.

Видео снято очевидцами, которые в момент происшествия ехали по дороге. Рядом с машиной ТЦК также находилась кричащая и размахивающая руками пенсионерка.

Ранее водитель из города Тернополя на западе Украины переехал двух сотрудников территориального центра комплектования, которые хотели проверить у него документы. Их сослуживец пытался прострелить колеса автомобиля мужчины из травматического пистолета, но не смог.

Между тем власти Украины ввели обязательный электронный реестр мужчин и закрыли главную лазейку для уклонистов в возрасте от 25 до 60 лет. По оценкам украинских экспертов, от нововведения могут пострадать до 1,5 млн человек, в том числе и те, кто ранее имел отсрочку по состоянию здоровья.

