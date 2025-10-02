Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 октября 2025 в 00:32

Число погибших из-за непогоды в Одессе выросло

Количество погибших в результате сильного ливня в Одессе увеличилось до 10

Одесса Одесса Фото: Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

Количество погибших в результате мощного ливня в Одессе достигло десяти человек, включая одного ребенка, сообщил министр по вопросам развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в своем Telegram-канале. Среди погибших оказалась целая семья из пяти человек, проживавшая на цокольном этаже жилого дома.

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в ночь на 30 сентября на город обрушился рекордный объем осадков — двухмесячная норма выпала всего за семь часов. Это привело к масштабным подтоплениям, в результате которых было затоплено 286 частных домов и 384 многоквартирных здания. Из-за стихии вышли из строя две канализационные насосные станции, а в ряде районов города произошли перебои с электроснабжением.

Одесса. Город переживает тяжелые последствия стихийного бедствия. Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек. Среди них ребенок, — написал Кулеба.

Ситуация в Одессе была признана чрезвычайной, при областной военной администрации создана временная комиссия для расследования причин и обстоятельств произошедшего. Для координации работ по ликвидации последствий стихийного бедствия организован единый оперативный штаб. Местные власти продолжают оценивать масштабы ущерба, причиненного рекордными осадками.

До этого стало известно, что тропический циклон «Буалой» обрушился на Филиппины — порывы ветра достигали 150 км/ч (41 м/с). В результате разгула стихии погибли 10 человек — двоих убило упавшее дерево, остальные утонули.

Одесса
ливни
погибшие
стихия
