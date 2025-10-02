Мощные ливни превратили Сицилию в царство Нептуна Обрушившиеся на Сицилию ливни парализовали движение и городскую инфраструктуру

Итальянский остров Сицилия столкнулся с масштабным стихийным бедствием — мощные ливни вызвали катастрофическое наводнение. В результате резкого подъема уровня воды были парализованы транспортное сообщение и городская инфраструктура, соответствующие видео распространяются в Сети.

Местные власти приняли решение о временном закрытии всех образовательных учреждений в наиболее пострадавших районах. Они призывают население соблюдать предельную осторожность и не приближаться к зонам подтопления.

Сильные дожди, продолжавшиеся в течение нескольких часов, привели к образованию бурных водных потоков, которые сносили автомобили и разрушали дорожное покрытие. На кадрах можно увидеть, как вода бьет по машинам — некоторые авто хозяевам пришлось бросить посередине дороги, другие же были остановлены «насильно» после столкновения с другими участниками движения.

Зафиксирован трагический инцидент, когда женщину унесло мощным течением — ее поиски продолжаются экстренными службами. Спасатели работают в режиме повышенной готовности, эвакуируя жителей из затопленных районов и оказывая помощь пострадавшим.

Ранее сильный ливень был зафиксирован в Одессе. В результате непогоды погибло 10 человек, включая одного ребенка.