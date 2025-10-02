Служащих в системе ПВО могут наделить особым статусом Законопроект об отнесении служащих в ПВО к ветеранам боевых действий внесут в ГД

Группа депутатов планирует внести на рассмотрение Государственной думы межфракционный законопроект, предусматривающий предоставление статуса ветерана боевых действий военнослужащим систем противовоздушной обороны. Инициатива направлена на признание заслуг военных, участвующих в отражении воздушных атак и обеспечении защиты населения от ударов с воздуха, пишет ТАСС.

Текст законодательных предложений уже подготовлен. Среди авторов документа — первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый заместитель председателя комитета по культуре Елена Драпеко.

Поправки предлагается внести в федеральный закон «О ветеранах», распространив действие документа на военнослужащих ПВО. Авторы инициативы указывают, что служащие обеспечивают противовоздушную оборону с использованием зенитных ракетных комплексов, радиолокационных станций и других средств обнаружения и уничтожения воздушных целей.

Сегодня в законе учтены добровольцы и контрактники, участвующие в СВО, но выпали из правового поля люди, которые несли службу в системе ПВО и обеспечивали защиту неба. Их вклад в общую победу не меньше. Наш законопроект восстанавливает справедливость, — пояснил Гусев.

Ранее президент России также отметил, что преданность участников спецоперации на Украине Родине должна быть ориентиром для всех, кто находится в органах власти. По словам лидера государства, все понимают, через какие исторические этапы в настоящее время проходит Россия.