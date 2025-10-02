Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 01:41

Служащих в системе ПВО могут наделить особым статусом

Законопроект об отнесении служащих в ПВО к ветеранам боевых действий внесут в ГД

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа депутатов планирует внести на рассмотрение Государственной думы межфракционный законопроект, предусматривающий предоставление статуса ветерана боевых действий военнослужащим систем противовоздушной обороны. Инициатива направлена на признание заслуг военных, участвующих в отражении воздушных атак и обеспечении защиты населения от ударов с воздуха, пишет ТАСС.

Текст законодательных предложений уже подготовлен. Среди авторов документа — первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый заместитель председателя комитета по культуре Елена Драпеко.

Поправки предлагается внести в федеральный закон «О ветеранах», распространив действие документа на военнослужащих ПВО. Авторы инициативы указывают, что служащие обеспечивают противовоздушную оборону с использованием зенитных ракетных комплексов, радиолокационных станций и других средств обнаружения и уничтожения воздушных целей.

Сегодня в законе учтены добровольцы и контрактники, участвующие в СВО, но выпали из правового поля люди, которые несли службу в системе ПВО и обеспечивали защиту неба. Их вклад в общую победу не меньше. Наш законопроект восстанавливает справедливость, — пояснил Гусев.

Ранее президент России также отметил, что преданность участников спецоперации на Украине Родине должна быть ориентиром для всех, кто находится в органах власти. По словам лидера государства, все понимают, через какие исторические этапы в настоящее время проходит Россия.

Госдума
ПВО
ветераны
статус
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые дроны «Герань» застопорили движущийся поезд на Украине
В Москве ужесточили наказание для нерадивых владельцев собак
Предприятиям назвали способ дешевле закупать российское оборудование
«Деньги давно разворованы»: журналист нашел виноватого в одесском потопе
США впервые предоставят Киеву разрушительную возможность
Жителя Камчатки накажут за фиктивный учет более сотни мигрантов
«Везде огребут!» Киев грозит «контрнаступом»: откуда оружие, как ответит РФ
Колумбия разрывает дипломатические отношения с одной из стран
Последний фильм Тиграна Кеосаяна: сюжет, где смотреть, что известно
Mash сообщил о взрывах на территории Волгограда
Экзотическое животное атаковало продавца в Красноярске
Мощная атака на Украину 2 октября: где прилеты, какие цели, что известно
Израиль перехватил флотилию с гуманитарной помощью для Газы
Мощные ливни превратили Сицилию в царство Нептуна
Бегство из РФ, пентхаус с черепами, паспорт Украины: как живет Невзоров
Пожар в Южной Корее уничтожил 2,6 млрд страниц с данными госслужащих
В Европе решили изменить подход к антироссийским санкциям
Гороскоп на 2 октября: Раку пора в дорогу, Близнецы будут исправлять ошибки
Служащих в системе ПВО могут наделить особым статусом
«Оголтелая стая»: глава Дагестана высказался о массовой драке в Махачкале
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.