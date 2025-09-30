Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 16:00

Российские бойцы начали применять тактику конных штурмов

Военкор Пегов: российские бойцы стали применять кавалерию для штурмов в зоне СВО

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Российские бойцы в зоне СВО начали применять тактику кавалерийских штурмов, сообщил военкор Семен Пегов в Telegram-канале. По его словам, эта идея возникла из необходимости преодоления больших расстояний при штурмовых действиях.

Командир группы с позывным Хан рассказал, что пешим штурмовикам приходится преодолевать до 15–17 километров только в одном направлении. Лошади обеспечивают высокую мобильность по сравнению с мототехникой и обладают важным преимуществом — бесшумностью передвижения.

Для этих задач выбрана карачаевская порода — гордые, сильные и невероятно выносливые животные, идеально приспособленные к сложному рельефу. Они уже прошли специальное обучение, чтобы не бояться выстрелов и работать в паре с пехотой, — написал Пегов.

Ранее сообщалось, что ослика по кличке Жорик, который помогал бойцам в зоне СВО, отправили в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге. Жорик долгое время находился вместе с гвардейским полком 1430 в зоне боевых действий, где активно участвовал в хозяйственных работах и помогал в перевозке снарядов. Однако когда подразделению предстояла передислокация, забрать животное с собой не вышло.

