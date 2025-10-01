Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы

Приметы на 1 октября Приметы на 1 октября Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

1 октября на Руси отмечали День Арины Шиповницы, связанный с окончанием теплого сезона и подготовкой к зиме. Считалось, что именно теперь природа начинает меняться особенно заметно и каждое явление могло подсказать, какой будет грядущая зима. В народной традиции закрепилось множество примет, связанных как с погодой, так и с поведением животных и птиц.

Приметы на основе погоды на 1 октября

Главное внимание уделяли небу и ветру.

  • Если день выдался солнечным и ясным, ждали теплую осень и мягкую зиму.

  • Долгие утренние туманы считались знаком скорых холодов.

  • Если на траве и крышах появлялся обильный иней, то говорили — зима будет снежной и затяжной.

  • Дождь в этот день предвещал сырую осень и трудную дорогу к зиме, а резкое похолодание обещало скорый приход морозов.

Приметы по животным и птицам на Арину Шиповницу

Особое внимание обращали на птиц.

  • Если воробьи и синицы начинали прятаться под крыши и сбиваться в большие стаи, это считалось верным знаком скорых холодов.

  • Перелетные птицы, задержавшиеся в этот день, предсказывали долгую теплую осень.

Обращали внимание и на необычное поведение домашних животных: если коровы становились беспокойными и мычали без причины — ждали перемены погоды, а кошки, сворачивающиеся клубком у печи, указывали на скорое похолодание.

Что можно делать по приметам 1 октября Что можно делать по приметам 1 октября Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что нельзя делать 1 октября, по народным поверьям

  • В народе говорили, что в этот день нельзя было лениться и откладывать хозяйственные дела.

  • Особенно запрещалось ссориться и ругаться: считалось, что конфликт, возникший 1 октября, тянется всю зиму.

  • Нельзя было ломать кусты и деревья, ведь это грозило неурожаем и болезнями в доме.

  • Нельзя стричь волосы. По поверьям, стрижка в этот день могла укоротить жизнь или навлечь болезни.

  • Нельзя принимать людей или ходить в гости. Приглашение посторонних в дом могло спровоцировать ссоры и неприятности. День лучше провести в тишине.

Что нужно сделать на Арину Шиповницу

  • Согласно обычаю, хозяйки собирали последние ягоды шиповника, из которых готовили настои и варенья на зиму, — отсюда и народное название праздника. Также рекомендовалось заготавливать травы и пряности, сушить яблоки и груши. Наши предки верили, что все, что заготовлено 1 октября, сохранит силу и принесет здоровье семье.

Что нельзя делать 1 октября Что нельзя делать 1 октября Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

  • Еще один важный обычай — наводить порядок в доме, чтобы встретить зиму с чистотой и достатком.

  • Рекомендовалось провести день в кругу семьи, в мире и согласии, поскольку конфликты в Аринин день могли принести беды на всю зиму.

Таким образом, 1 октября в народном календаре считалось днем перехода от осени к зиме, наполненным особыми приметами и строгими правилами. Эти наблюдения помогали предкам готовиться к холодам и сохранять гармонию с природой.

Международный день кофе — рассказали о празднике, который установлен на 1 октября.

