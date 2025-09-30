Международный день кофе: праздник для всех любителей ароматного напитка

Аромат, который будит нас по утрам, напиток, без которого немыслимы деловые встречи и дружеские беседы, — кофе давно перестал быть просто бодрящим средством. Он стал частью культуры, символом уюта и одним из самых популярных товаров в мире. Неудивительно, что у этого напитка есть свой собственный международный праздник. Ежегодно 1 октября День кофе объединяет миллионы людей на всех континентах, напоминая о важности кофейной индустрии. Читайте в нашей статье, как появился этот праздник и почему сегодня так важно выпить еще одну чашечку бодрящего напитка.

Легенды и история появления кофе

История кофе овеяна легендами и насчитывает более тысячи лет. Точно сказать, когда и где человек впервые сварил напиток из обжаренных зерен, невозможно, но самые ранние и наиболее правдоподобные истории ведут нас на восток Африки.

Самая известная легенда связывает открытие кофе с эфиопским пастухом по имени Калди, жившим около 850 года н. э. Однажды он заметил, что его козы, поевшие красных ягод с незнакомого куста, становятся невероятно резвыми и не спят ночью. Калди рассказал об этом местному аббату. Тот, решив проверить силу ягод, заварил из них напиток, который показался ему невкусным, и бросил остатки в огонь. Но тут же по комнате распространился дивный аромат обжаренных зерен. Аббат, заинтригованный, попробовал заварить уже обжаренные зерна и обнаружил, что напиток не только приятен, но и помогает монахам не уснуть во время долгих ночных молитв. Так, согласно легенде, был открыт бодрящий эффект кофе.

Из Эфиопии кофейные зерна попали в Йемен. Именно здесь, в XV веке, в суфийских монастырях, кофе (известный как кахва) получил широкое распространение как религиозный напиток, помогающий в медитации и ночных бдениях. Йеменский порт Мокко (Аль-Муха) стал первым крупным центром торговли, дав название одному из популярных кофейных напитков. Отсюда благодаря паломникам и купцам кофе распространился по всему Ближнему Востоку: в Мекку, Медину, Каир, Стамбул. К XVI веку в Османской империи кофе стал неотъемлемой частью общественной жизни, а первые кофейни превратились в центры политических и культурных дебатов.

Завоевание Европы

В Европу кофе пришел через Венецию в начале XVII века. Изначально церковь настороженно относилась к «черной крови сарацинов», считая напиток языческим. Однако папа Климент VIII, попробовав кофе, нашел его столь восхитительным, что «крестил» его, тем самым дав добро на употребление католикам. Кофейни быстро завоевали Париж, Лондон, Вену, став, как и на Востоке, центрами интеллектуальной жизни и торговли. Именно в европейских кофейнях зародились многие финансовые институты и философские движения.

Почему День кофе — это международный праздник?

Появление такого праздника, как Международный день кофе 1 октября, было лишь вопросом времени. Кофе — это второй по объему торговли биржевой товар в мире после нефти, и его производство задействует миллионы людей по всей планете, от фермеров до бариста.

Изначально многие страны отмечали свои, национальные дни кофе: в Японии — тоже 1 октября, в США — 29 сентября. Однако возникла потребность в едином, глобальном празднике, который бы объединил всех участников кофейной индустрии.

Официально День кофе был установлен на 1 октября Международной кофейной организацией в 2014 году и впервые отмечался в 2015 году.

Малоизвестные факты о кофе

Кофе — ягода. Кофейные зерна на самом деле являются семенами кофейных ягод. В каждой ягоде обычно находится два семени, но иногда встречается и одно — его называют пиберри и считают деликатесом.

Древний запрет. Кофе несколько раз пытались запретить по всему миру, включая Мекку в XVI веке и Швецию в XVIII веке, где напиток называли «заговором против королевства».

Длительность эффекта. Кофеин начинает действовать примерно через 10 минут после употребления. Максимальная концентрация в крови достигается через 45 минут.

Самый дорогой кофе. Самым дорогим и, по мнению некоторых гурманов, самым экзотичным кофе в мире является Kopi Luwak (копи лювак), производимый на Суматре.

Бах и кофе. Великий композитор Иоганн Себастьян Бах был таким большим поклонником кофе, что посвятил ему целую оперу-кантату, известную как «Кофейная кантата».

Как отмечают праздник в мире

В честь Дня кофе 1 октября по всему миру проводятся разнообразные мероприятия.

Бесплатные напитки. Многие кофейни и сети предлагают гостям бесплатную чашку кофе или значительные скидки.

Дегустации. Проводятся мастер-классы и дегустации, где можно попробовать редкие сорта, например Панама гейша или Йемен мокко.

Кофейные фестивали. В крупных городах проходят фестивали, посвященные кофейной культуре, с соревнованиями бариста, лекциями о технологии обжарки и ярмарками.

Неважно, предпочитаете ли вы крепкий американо или нежный латте, День кофе — это идеальный повод, чтобы сделать паузу, насладиться моментом и сказать спасибо всем, кто делает этот напиток частью нашей повседневной жизни.

