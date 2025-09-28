Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 18:33

«Это была незабываемая ночь!»: Ани Лорак оценила отдых в Париже

Ани Лорак встретила 47-й день рождения в Париже вместе с мужем

Ани Лорак Ани Лорак Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Ани Лорак рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что встретила свой 47-й день рождения в столице Франции вместе с супругом Исааком Виджраку. Обладатель титула «Мистер Испания» организовал для жены сюрприз — ужин в ресторане с панорамным видом на Эйфелеву башню. Знаменитость поблагодарила возлюбленного.

Спасибо, любимый. Это была незабываемая ночь! — написала Лорак.

Ранее стало известно, что Лорак получила российское гражданство. Паспорт был выдан ей 9 июня этого года. Заявление на получение гражданства певица подала еще в феврале прошлого года. В марте стало известно, что документы находятся на рассмотрении.

Между тем глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин считает, что Лорак отказывается комментировать специальную военную операцию, потому что на Украине у нее находится мать. По его словам, он предлагал артистке привезти женщину в Россию. Бородин также отметил снижение популярности Лорак на фоне этих событий.

