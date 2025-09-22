«Интервидение-2025»
«Коровий барон» довел целую российскую деревню до отчаяния

Жители села Сальевка жалуются на фермера из-за его уничтожающего урожай скота

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В селе Сальевка Дуванского района Республики Башкортостан продолжается конфликт между местными жителями и фермером, занимающимся разведением скота, сообщает Telegram-канал «Честный Репортаж». Десятки сельчан жалуются на деятельность предпринимателя, которого называют «коровьим и свиным бароном». Он занимается разведением скота, который, как утверждают сельчане, уничтожает их урожай.

По словам жителей, животные с фермы издают шум день и ночь, а также оставляют повсеместный беспорядок. Особое недовольство вызывают нарушения при хранении навоза, антисанитарные условия содержания скотины, распространение зловонного запаха и фекалий по округе.

Не так давно козел с фермы напал на пожилую женщину, в результате чего пенсионерка получила травмы. Сельчане неоднократно обращались с жалобами в компетентные органы и к чиновникам, но везде получали формальные отписки без реальных действий. Со своей стороны, фермер утверждает, что на него наговаривают и сознательно мешают развитию хозяйства.

Ранее СМИ писали, что в России планируется ужесточение ответственности за выпас скота на автомобильных дорогах и неогороженных территориях. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила соответствующую инициативу.

После завершения доработки документ может быть направлен в Государственную думу. Согласно предлагаемым поправкам, штрафы для должностных лиц увеличатся с текущих 500-1000 рублей до 2500-5000 рублей. Для юридических лиц размер штрафов возрастет до 10-20 тыс. рублей.

