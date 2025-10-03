Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 00:52

Жительница Уфы застряла в горе хламе, который собрала в квартире

Спасатели вызволили жительницу Уфы из захламленной квартиры

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Уфимские спасатели помогли жительнице «хрущевки», которая застряла в собственной квартире из-за мусора, пишет Telegram-канал «Сапа». Пожилая женщина, страдающая психическим расстройством, годами собирала всякий хлам и приносила его в квартиру.

Соседи 62-летней пенсионерки 2 октября услышали ее приглушенные крики и вызвали спасателей. Выяснилось, что хозяйка квартиры застряла между дверью и горой отходов и не могла выйти в подъезд. Спасатели вскрыли дверь в квартиру и спасли несчастную. Разбирать созданную ею свалку придется сотрудникам коммунальных служб.

Ранее психолог Екатерина Кузина сообщала, что болезненная страсть к собирательству и накопительству предметов, известная как «синдром Плюшкина», может иметь корни в детстве пациента. По ее словам, это расстройство, названное в честь гоголевского героя, который страдал накопительством, является опасным признаком психического нездоровья.

До этого психолог Майя Тум рассказала, что такие бытовые привычки, как любовь к идеальному порядку или стремление к накопительству предметов, могут свидетельствовать о формировании душевных расстройств. По словам специалиста, нестрашные на первый взгляд действия могут быть тихими симптомами обсессивно-компульсивного расстройства или болезни Альцгеймера.

Жительница Уфы застряла в горе хламе, который собрала в квартире
