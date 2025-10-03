Ведущий профсоюз Франции озвучил число участников массовых протестов

Массовые протесты против планируемых мер жесткой экономии продолжаются во Франции, пишет газета Parisien. Согласно данным ведущего профсоюза страны «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), в акциях приняли участие около 600 тыс. человек по всей территории республики.

Профсоюз CGT только что объявил, что на акции в четверг, 2 октября, вышло «почти 600 тысяч» манифестантов, — говорится в материале.

Эти цифры значительно превысили ожидания властей, которые прогнозировали участие до 250 тыс. демонстрантов. Участники вышли на улицы под лозунгом «Заблокируем все».

Протестные акции сопровождались блокировками ключевых промышленных объектов и нарушением работы транспорта. Митингующие перекрыли входы на заводы автобренда Stellantis и производителя шин Michelin на севере страны, а также на предприятие оборонного концерна Thales в Тулузе. В Париже демонстранты ворвались в автосалон Tesla с факелами и антикапиталистическими лозунгами.

Протестное движение, начавшееся в сентябре, направлено против законопроекта о бюджете на 2026 год. Он предусматривает существенное сокращение государственных расходов.

