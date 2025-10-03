Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
03 октября 2025 в 02:10

Путин на полях «Валдая» встретился с лидером дружественной страны

Путин встретился на полях «Валдая» с президентом Республики Сербской Додиком

Владимир Путин и Милорад Додик

На полях Международного дискуссионного клуба «Валдай» на Красной поляне в Сочи состоялась очередная встреча президента России Владимира Путина с его коллегой из Республики Сербской Милорадом Додиком. Российский лидер поприветствовал гостя и поздравил сербский народ с недавним праздником.

Путин также отметил значительные усилия Додика по укреплению сотрудничества между Республикой Сербской и РФ. По словам российского лидера, эта работа создает прочную основу для развития доверительных двусторонних отношений.

Со своей стороны, Додик поблагодарил за приглашение на форум и подчеркнул важность постоянного диалога с Москвой. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у лидеров остается много тем для активного обсуждения. Это уже третья встреча Путина и Додика в текущем году, что свидетельствует о высокой интенсивности российско-сербского диалога.

Ранее американское издание New York Times подчеркнуло, что Путина на «Валдае» подверг критике правящие круги Европы. Российский лидер обвинил их в нагнетании истерии вокруг так называемой «российской угрозы». Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за набирающей обороты милитаризацией Европы и рассматривает ее как опасный процесс.

Владимир Путин
Милорад Додик
Россия
Республика Сербская
