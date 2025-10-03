Врачи 10 лет лечили болеющую раком от синдрома раздраженного кишечника DM: врачи 10 лет списывали симптомы рака у британки на проблемы с желудком

В Великобритании разворачивается медицинский скандал, связанный с многолетней ошибкой в диагностике онкологического заболевания. У 30-летней Бэт Стичбери выявили рак толстой кишки четвертой стадии только после десяти лет безуспешных обращений к врачам, сообщается в издании Daily Mail.

Врачи длительное время списывали симптомы смертельно опасного заболевания на синдром раздраженного кишечника. Первый раз девушка обратилась за медицинской помощью в 20-летнем возрасте, жалуясь на регулярные запоры, боли в животе и кишечные кровотечения.

Несмотря на явные тревожные признаки, врач диагностировал у нее СРК и заверил в отсутствии поводов для беспокойства. В последующие девять лет британка еще восемь раз консультировалась с медиками, но каждый раз получала тот же диагноз без направления на дополнительные обследования.

Я никогда не думала, что это может быть чем-то действительно опасным. Мне всегда говорили, что у меня СРК, но оказалось, что это не так. Диагноз не стал для меня полным шоком. Я испытала некоторое облегчение от того, что теперь можно было что-то сделать, — рассказала пациентка.

Только в августе 2024 года, во время очередного визита к врачу, пациентку направили на колоноскопию, которая и выявила запущенную стадию рака. Четвертая стадия рака толстой кишки считается практически неизлечимой, что делает медицинскую ошибку фатальной для молодой женщины.

Ранее сообщалось, что в лечении онкологических заболеваний скоро будет применяться новая технология. Метод позволяет добиться разрушения обеих нитей ДНК, что приводит к отмиранию злокачественной клетки.