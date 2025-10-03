Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 00:53

«Невелика потеря»: легендарный лыжник ответил бойкотировавшей ОИ шведке

Лыжник Крюков назвал личными проблемами отказ шведки Сван ехать на ОИ из-за РФ

Никита Крюков Никита Крюков Фото: Global Look Press/Carl Sandin

Олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте, серебряный призер Олимпиады 2014 года в командном спринте Никита Крюков прокомментировал заявление известной шведской лыжницы Линн Сван о возможном бойкоте ОИ-2026 в случае допуска российских спортсменов. Он призвал рассматривать подобные высказывания как частное мнение, не влияющее на общую ситуацию, пишет RT.

По словам Крюкова, текущая позиция скандинавских спортсменов выглядит противоречиво. Они продолжают выступать на турнирах и получать награды, которые в иной ситуации могли бы завоевать российские атлеты.

Он добавил, что вопрос участия российских лыжников в международных соревнованиях остается прежде всего политическим. Главное для россиян сейчас — не обращать внимания на негатив и постараться вернуться на турниры.

Давайте относиться к словам Сван как к личному мнению конкретного спортсмена. Давно понятно, что это большая политика. Как политики решат, так и будет. Если шведка не хочет выступать — ее проблемы. Почему-то сейчас они все выходят и бегают, забирают медали и призовые, которые могли бы достаться россиянам. Невелика потеря, — указал Крюков.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что шведская лыжница в любом случае будет выступать вместе с российскими спортсменами вопреки своему призыву бойкотировать Олимпийские игры 2026 года в Италии, если до участия в соревнованиях допустят РФ. По его словам, заявление Сван является лицемерным, в лицо российским спортсменам она это сказать не сможет.

