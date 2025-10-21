Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 07:18

Лыжная сборная Норвегии пригрозила бойкотом турниров при допуске россиян

Эрик Мюр Носсум Эрик Мюр Носсум Фото: Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный тренер мужской лыжной сборной Норвегии Эрик Мюр Носсум заявил, что норвежские спортсмены могут начать бойкотировать международные соревнования, если к ним будут допущены россияне. По его словам, которые приводит газета Nettavise, Россия якобы использует спорт в качестве инструмента пропаганды.

Я считаю, что очень неправильно думать, будто бы мы должны с ними соревноваться. Ничего не изменилось с тех пор, как их отстранили. Мое мнение однозначно: их нельзя возвращать. <…> Я думаю, бойкоты работают, — полагает Носсум.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что IBSF посчитал незаконным отстранение российских бобслеистов и скелетонистов от международных соревнований. Решение по данному вопросу было окончательно утверждено 19 октября.

CAS 16 октября впервые признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований. Суд счел санкции нарушающими принципы политического нейтралитета и недискриминации.

Лыжная сборная Норвегии пригрозила бойкотом турниров при допуске россиян
