Татарский блогер слезно попросил Кадырова о помощи

Блогер из Татарстана Марат Клубника (настоящее имя — Марат Мифтахов) записал обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Мужчина в слезах пожаловался на притеснения со стороны уроженца республики.

По словам Марата Клубники, опасный инцидент произошел в Твери. Якобы некий чеченец пообещал взять блогера «в плен». Причины и другие подробности случившегося он не привел.

Я из Казани, занимался блогерством, клубнику продавал. За это стал известным блогером. Я очень прошу, помогите мне, пожалуйста, — сказал в своем видеообращении блогер.

