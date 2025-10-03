Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 01:13

Татарский блогер слезно попросил Кадырова о помощи

Блогер Марат Клубника пожаловался Кадырову на притеснения со стороны чеченца

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер из Татарстана Марат Клубника (настоящее имя — Марат Мифтахов) записал обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Мужчина в слезах пожаловался на притеснения со стороны уроженца республики.

По словам Марата Клубники, опасный инцидент произошел в Твери. Якобы некий чеченец пообещал взять блогера «в плен». Причины и другие подробности случившегося он не привел.

Я из Казани, занимался блогерством, клубнику продавал. За это стал известным блогером. Я очень прошу, помогите мне, пожалуйста, — сказал в своем видеообращении блогер.

Известный блогер Дмитрий (Гоблин) Пучков ранее рассказал, что некоторые женщины отказываются делить с ним кабину лифта, несмотря на его безобидный внешний вид. Он отметил, что подобное случалось несколько раз. Блогер отнесся к такой реакции с пониманием, признав право женщин на обеспечение собственной безопасности. Он также добавил, что в подобных ситуациях воздерживается от своих характерных шуток.

До этого стало известно, что популярный российский стример и блогер Илья (Мэддисон) Давыдов заявил о своем решении не возвращаться в Россию из Соединенных Штатов в ближайшие годы. Именно так он отреагировал в своем Telegram-канале Maddyson на новости о задержании в России другого известного блогера — Арсена Маркаряна — по уголовному делу о реабилитации нацизма.

