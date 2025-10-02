Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 10:38

«Всей семьей молимся»: мама Лерчек о состоянии внука

Трехлетнего сына Лерчек госпитализировали с пневмотораксом

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Трехлетний сын блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Лев попал в больницу с пневмотораксом, об этом сообщила мать знаменитости Эльвира Феопентова Super.ru. Мальчика прооперировали, у него также зафиксировано сотрясение мозга.

Сейчас мы всей семьей молимся, чтобы не было осложнений. Он проходит терапию, и мы ждем, когда жидкость полностью уйдет и легкие полностью задышат. Врачи сказали, что нам очень повезло, что мы быстро среагировали — иначе мог бы быть летальный исход, — поделилась Феопентова.

Сейчас Лерчек находится вместе с ребенком с учетом его малого возраста. Отцу Артему Чекалину, который тоже находится под домашним арестом, также разрешено навещать ребенка.

Известно, что Лев Чекалин получил серьезную травму во время игры с братом. Мальчик уронил на себя стол, что привело к повреждению легких и экстренной госпитализации. После операции состояние ребенка стабилизировалось, а на следующий день ему удалили дренаж из легких. Валерия Чекалина смогла присутствовать в больнице, получив специальное разрешение следователя.

Лерчек
дети
больницы
блогеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт назвал главную угрозу для РЛС под Калининградом
Охранник удерживал 17-летнюю девочку за шею и трогал ее в туалете отеля
У женщины резко выросла грудь на три размера из-за опасного диагноза
Стало известно, как «Цифровая стройка» повлияет на расходы россиян
Простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп
Школьник просидел всю ночь в холодной яме и попал в больницу
Адвокат назвал иск против Пугачевой необоснованным
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
В Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.