«Всей семьей молимся»: мама Лерчек о состоянии внука

Трехлетний сын блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Лев попал в больницу с пневмотораксом, об этом сообщила мать знаменитости Эльвира Феопентова Super.ru. Мальчика прооперировали, у него также зафиксировано сотрясение мозга.

Сейчас мы всей семьей молимся, чтобы не было осложнений. Он проходит терапию, и мы ждем, когда жидкость полностью уйдет и легкие полностью задышат. Врачи сказали, что нам очень повезло, что мы быстро среагировали — иначе мог бы быть летальный исход, — поделилась Феопентова.

Сейчас Лерчек находится вместе с ребенком с учетом его малого возраста. Отцу Артему Чекалину, который тоже находится под домашним арестом, также разрешено навещать ребенка.

Известно, что Лев Чекалин получил серьезную травму во время игры с братом. Мальчик уронил на себя стол, что привело к повреждению легких и экстренной госпитализации. После операции состояние ребенка стабилизировалось, а на следующий день ему удалили дренаж из легких. Валерия Чекалина смогла присутствовать в больнице, получив специальное разрешение следователя.