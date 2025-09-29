Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 19:04

Подросток из Чечни осужден по громкому делу

Подростку из Чечни вынесен приговор за нападение на прохожих в Москве

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Суд в Москве вынес обвинительный приговор в отношении 15-летнего Муслима Мурдиева из Чечни, передает РБК. Подросток был признан виновным в совершении грубого нарушения общественного порядка. Его приговорили к наказанию в виде двух лет лишения свободы, отбывать которое он будет в колонии общего режима.

По версии следствия, Мурдиев являлся участником группы подростков, которые совершали нападения на случайных прохожих, вовлекали своих сверстников в конфликты и избивали их. Основой для предъявления обвинения послужили видеозаписи, сделанные на месте указанных событий.

Со стороны защиты звучали заявления о том, что обвинения не обладают достаточной достоверностью. Адвокаты указывали, что на представленных видеозаписях невозможно однозначно идентифицировать Мурдиева. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев также выступал с заявлением, что молодой человек не виновен ни по одному из инкриминируемых ему эпизодов.

Ранее стало известно, что бывший учащийся техникума в Архангельске нанес заведующему несколько ножевых ранений в области шеи и живота. В ходе данного инцидента пострадали еще один преподаватель и несколько учащихся, которые пытались остановить нападавшего.

Москва
Чечня
суды
обвинения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.