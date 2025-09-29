Подросток из Чечни осужден по громкому делу Подростку из Чечни вынесен приговор за нападение на прохожих в Москве

Суд в Москве вынес обвинительный приговор в отношении 15-летнего Муслима Мурдиева из Чечни, передает РБК. Подросток был признан виновным в совершении грубого нарушения общественного порядка. Его приговорили к наказанию в виде двух лет лишения свободы, отбывать которое он будет в колонии общего режима.

По версии следствия, Мурдиев являлся участником группы подростков, которые совершали нападения на случайных прохожих, вовлекали своих сверстников в конфликты и избивали их. Основой для предъявления обвинения послужили видеозаписи, сделанные на месте указанных событий.

Со стороны защиты звучали заявления о том, что обвинения не обладают достаточной достоверностью. Адвокаты указывали, что на представленных видеозаписях невозможно однозначно идентифицировать Мурдиева. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев также выступал с заявлением, что молодой человек не виновен ни по одному из инкриминируемых ему эпизодов.

