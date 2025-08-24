Популярный блогер не захотел возвращаться в Россию из США

Популярный блогер не захотел возвращаться в Россию из США Блогер Мэддисон заявил, что не планирует возвращаться в Россию в ближайшие годы

Известный российский стример и блогер Илья Давыдов, известный под псевдонимом Мэддисон, заявил о своем решении не возвращаться в Россию из Соединенных Штатов в ближайшие годы. Именно так он отреагировал в своем Telegram-канале Maddyson на новости о задержании в России другого известного блогера — Арсена Маркаряна по уголовному делу о реабилитации нацизма.

В ближайшие годы не рискну вернуться, — сказал блогер.

Ранее Арсен Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. Источники сообщали, что он планировал выехать в Белоруссию. Маркарян находился на территории России приблизительно месяц. Его автомобиль был остановлен на федеральной трассе М-1.

Следственный комитет сообщил, что Маркарян задержан по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества. По информации ведомства, в феврале текущего года он разместил в интернете видео соответствующего содержания.

До этого прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении Маркаряна. Его подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. По версии следствия, блогер в одном из своих многочисленных интервью призывал граждан России к проведению диверсий с использованием беспилотных летательных аппаратов.