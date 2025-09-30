Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 01:17

Омбудсмен намерен обжаловать приговор подростку из Чечни за драки в Москве

Омбудсмен Солтаев: защита обжалует приговор Мурдиеву по делу о драках в Москве

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев в Telegram-канале заявил, что продолжит борьбу за справедливость в суде над подростком Муслимом Мурдиевым. Его признали виновным в нарушении общественного порядка с применением насилия с группой лиц по сговору в Москве и приговорили к одному году и 11 месяцам колонии.

Правозащитник подчеркнул, что юноша отбыл под домашним арестом 11,5 месяца и ему осталось провести в заключении год. Однако процесс стал тяжелым испытанием для Мурдиева, продолжил Солтаев. Он пообещал подать в вышестоящий суд апелляционную жалобу, чтобы добиться справедливости всеми доступными законными способами.

Мы убеждены в невиновности Мурдиева и намерены отстаивать его права до конца. Линия защиты, выработанная совместно с адвокатами, остается твердой и последовательной, — подчеркнул чеченский омбудсмен.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал главу МВД Владимира Колокольцева и председателя СКР Александра Бастрыкина из-за дела Мурдиева. По его словам, те, кто занимается расследованием этого случая, «сидят не на своих местах».

