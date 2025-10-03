В Петербурге решили модернизировать женские туалеты

Депутат Алексей Цивилев обратился в Минстрой России с предложением изменить нормы проектирования общественных туалетов в Петербурге, пишет «Вечерний Санкт-Петербург». Так он намерен решить проблему длинных очередей в женских санузлах. Поводом для инициативы стали многочисленные жалобы от жительниц города.

Парламентарий отметил, что действующие нормативы, предусматривающие равное количество кабинок для мужчин и женщин, не учитывают ключевые факторы. В частности, физиологические особенности, социальную роль женщин и наличие писсуаров в мужских туалетах. Это приводит к тому, что в местах скопления людей женщины тратят на ожидание до 15--20 минут.

Проблема выходит за рамки бытового неудобства и свидетельствует о структурном дисбалансе, <…> который приводит к фактической дискриминации по признаку пола и снижает общее качество городской среды, — отметил Цивилев.

В своем обращении в Минстрой России депутат предложил увеличить пропускную способность туалетов путем закрепления соотношения кабинок 2:1 в пользу женщин. Этот норматив следует внести в рекомендации по модернизации существующих туалетов.

Американская компания Activision Blizzard, которая является разработчиком таких видеоигр, как Call of Duty, World of Warcraft и Diablo, выплатит $50 млн для урегулирования судебного иска. Производителя видеоигр обвиняли в дискриминации сотрудниц, отказе им в продвижении по карьерной лестнице и недоплате денежных средств.