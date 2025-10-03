На Украине появилась информация о внезапном исчезновении Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко внезапно пропал, заявил глава городской военной администрации украинской столицы Тимур Ткаченко в мессенджере Telegram. Инцидент произошел перед запланированным заседанием Совета обороны, которое в результате пришлось перенести.

Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести Совет обороны. Планировали сегодня, но переносим на понедельник, — заявил Ткаченко, отметив, что градоначальник «не нашел времени».

Данное заявление вызвало значительный общественный резонанс. Информация о причинах отсутствия мэра и его текущем местонахождении пока не поступала.

Совет обороны является ключевым координационным органом, отвечающим за вопросы безопасности столицы в условиях военного времени. Перенос заседания может повлиять на своевременность принятия критически важных решений.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции «Слуга народа» в Киевсовете инициировали процедуру выражения недоверия столичному градоначальнику. Соответствующий проект решения был внесен главой парламентской фракции Андреем Витренко. В ответ Кличко заявил, что для рассмотрения подобного запроса его должны поддержать как минимум 60 депутатов городского совета. Он расценил действия представителей президентской партии как очередную попытку захватить власть в столице.